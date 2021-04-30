شكرا لقرائتكم خبر عن الثوم العلاج السحرى داخل مطبخك.. يعزز مناعتك ويكافح الشيخوخة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعشق الكثير من الناس إضافة الثوم أثناء إعداد الطعام ليس فقط لأنه يضيف نكهة لذيذة، لكنه أيضًا له العديد من الفوائد الصحية، ويشير موقع "Health line" إلى 6 فوائد صحية من تناول الثوم يوميًا.

6 فوائد صحية لتناول الثوم يوميًا:

1- أسنان صحية

أظهرت الأبحاث أن الثوم قد يكون علاجًا جيدًا لالتهابات اللثة، بالإضافة إلى ذلك يحتوى الثوم بطبيعته على خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات والفطريات التى تعيش فى الفم.

2- مفيد حال ممارسة الرياضة

هل تمارس الرياضة من أجل تحسين مستوى لياقتك البدنية؟ حاول إضافة المزيد من الثوم إلى نظامك الغذائى، فقد أظهرت الأبحاث أن الثوم يخفف العبء عن قلبك أثناء التمرين.

3- مكافحة الشيخوخة

هناك دليل على أن الثوم يمكن أن يعمل ضد "الإجهاد التأكسدى" وفى هذه الحالة يكون الثوم إضافة مفيدة لنظامك الغذائى من أجل مكافحة آثار الشيخوخة والتقدم فى العمر، حيث يعمل على زيادة إنتاج الجسم لمضادات الأكسدة التى تحارب الجذور الحرة ومن ثم إبطاء علامات الشيخوخة الجسدية.

4- مضاد للميكروبات

نحن جميعًا على دراية بتأثير الثوم على رائحة أنفاسك، لكن أظهرت الأبحاث عام 2016 أن تأثير الثوم على رائحة الجسم إيجابي فى الغالب، حيث وصف المشاركون فى اختبار الشم روائح الأشخاص الذين تناولوا الثوم بأنها أقل حدة وأكثر جاذبية قد يكون هذا بسبب خصائص الثوم المضادة للميكروبات، ولكن ينصح بتناول الثوم قبل ذهابك لموعد أو ارتباط بيوم واحد وليس قبل الموعد مباشرة.

5- الثوم مفيد لجهاز المناعة

الثوم معروف بخصائصه المقاومة للبكتيريا والفيروسات والفطريات، ومن أجل تعزيز جهاز المناعة لديك يجب أن تأكل الثوم نيئًا، حيث يستفيد الجسم من مادة "الأليسين" الموجودة فى الثوم والغنية بالعديد من الفوائد الصحية لتعزيز مناعة الجسم من الفوائد لصحتك، ولكن عند إضافة الثوم إلى الطعام يفقد الغالبية العظمى من الأليسين.

6- يقاوم ارتفاع ضغط الدم

يلعب الكوليسترول دورًا كبيرًا فى ارتفاع ضغط الدم، وهنا يأتى دور الثوم، حيث أظهرت العديد من الدراسات أن تناول الثوم يوميًا سيكون له آثار طويلة المدى فى خفض مستويات الكوليسترول الضار فى الدم، مع العلم أن الثوم ليس جيدًا لجميع الحالات لذلك لابد من مراجعة الطبيب إذا كنت تعانى من أمراض القلب والأوعية الدموية أو ارتفاع فى مستويات الكوليسترول بالدم.