شكرا لقرائتكم خبر عن كيف توثر فوبيا الوخز بالإبر على الصحة وما طرق السيطرة عليها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخاف معظمنا من الحقن فى الصغر، لكن يتم التغلب على هذا الأمر مع التقدم فى العمر، لكن قد يستمر بعض الناس فى الشعور بالخوف الشديد من الوخز بالإبرة عندما يكبرون ويحتاجون إلى المساعدة للتغلب عليها، وتسمى هذه الحالة الخوف من الإبر أو رهاب المثقبيات ويجب التعامل مع هذه الحالة مبكرا حتى لا تؤثر على الصحة.

ووفقا لتقرير لموقع time now news أكد روبرت هـ. شمرلنج كبير محررى هيئة التدريس في Harvard Health Publishing أنه يمكن للشخص العادى أن يتوقع ما لا يقل عن 165 إبرة على مدار حياته والتى تضم التطعيمات الإلزامية وغيرها من اللقاحات المهمة للحفاظ على الصحة، لكن قد يتضاعف هذا العدد عند مرضى بعض الأمراض مثل مرضى السكر الذين يحتاجون الى حقن الأنسولين، وهو ما يمثل مشكلة حقيقة عند مصابى رهاب الأبر او ما تسمى بالتريبانوفوبيا.

س: ما رهاب المثقبيات؟

Trypanophobia هى كلمة تجمع بين المصطلح اليونانى trypan - بمعنى الثقب أو الثقب مع الرهاب ، ما يعنى الخوف.

س: هل الأشخاص الذين يخافون من الإبر هم الذين لديهم حساسية مفرطة للألم أو ليسوا أقوياء بما فيه الكفاية؟

ج: لا يوجد بحث كافٍ حول ذلك ولا أحد يعرف ما الذى مهد الطريق لهذا التأثير لأى شخص، حيث لا يمكن معرفة إن كانت تجربة مؤلمة بشكل خاص أثناء مرض الطفولة أم أن هناك مكونًا وراثيًا وجد الباحثون جينات مرتبطة بالإغماء بعد وخز الإبر.

س: ما أعراض هذا الرهاب؟

ج: الخوف أو القلق فقط من التفكير فى تجربة الوخز بالإبرة.

نوبات الهلع والغثيان أو التعرق عند تحديد موعد الحقن.

خفقان قبل أو أثناء أو بعد ضربة الإبرة.

الإغماء بسبب رد الفعل الذى يؤدى فيه الألم أو رؤية الدم ما يؤدى إلى انخفاض ضغط الدم.

الأرق فى الأيام أو الأسابيع التى تسبق الحقن.

س: كيف يؤثر رهاب المثقبيات على الصحة؟

ج: ​​يميل المرء إلى تخطى الاختبارات والعلاج الموصى به لتجنب وخز الإبر، ما يعنى عدم التشخيص وسوء الحالات الطبية.

س: كيف يمكنك التغلب على رهاب المثقبيات؟

ج: اصطحب شخصا معك: الأطفال دائمًا يجب أن يكونوا برفقة ولي أمر بالغ لكن بالنسبة للبالغين الذين يعانون من الخوف من الإبر فإن إمساك يد صديق موثوق به أو أحد أفراد الأسرة أو سماع صوت ذلك الشخص يمكن أن يكون له تأثير مهدئ.

استخدم قوة الإلهاء: شاهد مقطع فيديو ممتع، أو ركز على الاستماع إلى أغنية تحبها، أو اقفل نظرك بعيدًا.

أخبر الممرضة أو الطبيب عن مخاوفك: أخبر الشخص الذى يعطيك حقنة أو يسحب الدم أنك تعانى من رهاب الإبر.