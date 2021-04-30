شكرا لقرائتكم خبر عن الجيوب الأنفية ومشاكل اللوزتين أبرز أسباب رائحة الفم الكريهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى الكثير من الأشخاص من رائحة الفم الكريهة والتى تشعرهم بالخجل أمام من حولهم، وهناك الكثير من الأسباب المؤدية لهذه الرائحة وفقا لما ذكره موقعonly my health الطبى ومنها :

1 عدم التنظيف بشكل صحيح للأسنان يوميا .

2 قد تكون هناك مشكلة رائحة فى الرئتين بسبب العدوى.

3 وجود مشكلة فى اللوزتين .

4 التهاب الجيوب الأنفية .

5 التهاب الحلق ونزيف اللثة .

علاج رائحة الفم الكريهة من الممكن أن يتم فى المنزل عبر هذه الخطوات: الليمون

تحتوى ثمار الحمضيات مثل الليمون والبرتقال وغيرها على حمض يساعد على منع البكتيريا من النمو فى الفم ويتم استخدامه من خلال خلط القليل من الملح مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون أو البرتقال، ويتم وضعه لفترة من الوقت قبل النوم ليلاً ، ثم يتم شطفه سيؤدى ذلك إلى القضاء على رائحة الفم والحساسية، كما أنه يمكن أيضًا مضغ قشر الليمون والبرتقال.

خل التفاح

يعمل خل التفاح كمطهر يمنع البكتيريا الموجودة فى الفم من النمو، إلى جانب ذلك فإنه يخفف من رائحة الفم الكريهة، لهذا اشرب ملعقة واحدة من الخل قبل الأكل.

القرنفل

للقرنفل خصائص تزيل الرائحة الكريهة بسرعة، ومن الممكن مضغه أو مصه.

العرقسوس

مضغ العرقسوس يومياً يخلصك أيضاً من مشكلة الرائحة الكريهة.