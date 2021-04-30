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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد الكيوى على صحتك.. ملين للهضم ويعالج حب الشباب والان مع تفاصيل الخبر
وطبقا لتقرير نشر فى موقع تايمز أوف إنديا، فهناك بعض الفوائد الصحية للكيوى:
1. يمنع تخثر الدملأنه يعمل على تقليل كمية الدهون فى الدم ويقى من الأمراض القلبية الوعائية، فهو يعمل مثل فاعلية الأسبرين فى ترطيب الدم وتحسين صحة القلب.
2. يساعد فى علاج الربو
يعد الأزيز وضيق التنفس من أكثر الأعراض شيوعًا المتعلقة بهذه الحالة، لذا تكون الكميات العالية من فيتامين C ومضادات الأكسدة فى الكيوى مهمة للمساعدة فى السيطرة على أعراض الربو، حيث أظهرت دراسة أن وظائف الرئة تحسنت لدى أولئك الذين تناولوا الكيوى بانتظام.
3. يحسن الهضميحتوى الكيوى على كمية جيدة من الألياف الغذائية ما يجعله مفيدًا لتحسين عملية الهضم، كما أنه يحتوى أيضًا على إنزيم الأكتينيدين الذي يمكنه تكسير البروتينات في الأمعاء بشكل فعال، بعد تناول وجبة كبيرة، لذا يُنصح بتناول بعد وجبات اللحوم والأسماك والتي يمكن أن تسبب الانتفاخ في كثير من الأحيان.
4. يساعد على تنظيم ضغط الدميمكن أن يساعد في تقليل ارتفاع ضغط الدم والوقاية من الأمراض مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية، حيث أظهرت دراسة أن أولئك الذين تناولوا 3 حبات كيوي يوميًا لمدة 8 أسابيع لديهم انخفاض في ضغط الدم الانبساطي والانقباضي، نظرا لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة، مثل اللوتين التي قد تكون سببًا في تنظيم ضغط الدم، فضلا عن فيتامين C الذى يساهم أيضًا في خفض ضغط الدم.
5. يعزز الجهاز المناعي
نظرا لأنه غني بفيتامين ج الذى يلعب دورًا مهما للوظيفة الخلوية وحماية الخلايا من أضرار الجذور الحرة في الجسم، كما أنه مسئول عن نمو وإصلاح الأنسجة ويوفر الدعم لجهاز المناعة.
بالإضافة إلى ذلك، فهو غنى أيضا بفيتامين C الذى يعمل على درء العدوى ونزلات البرد والإنفلونزا بشكل فعال عند تناوله بانتظام.
6. يحمى من الإصابة بالسرطان
نظرا لأنه غني بمضادات الأكسدة التى تقلل من تلف الحمض النووى وبالتالى الإجهاد التأكسدى وهو اختلال الجذور الحرة ومضادات الأكسدة فى جسمك، وهذا يعنى أن الكيوى يمكن أن يساعد فى الوقاية من السرطانات طويلة المدى وأمراض نمط الحياة مثل سرطان القولون، الذى يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتلف الحمض النووى.
7. يمنع فقدان البصر
يمكن أن يمنع الكيوي الضمور البقعي الذى يسبب فقدان البصر، لأنه يحتوي على مادتى زياكسانثين ولوتين، واللذان يعملان على امتصاص الضوء الزائد الذي قد يضر بشبكية العين ويحمي العين من إعتام عدسة العين والأمراض الأخرى المتعلقة بالعين.
8.يحافظ على صحة الجلد والبشرة
لأنه غنى بالكولاجين الذى يدعم بنية الجلد ويقوي العظام، وفيتامين C أيضًا الذى هو عنصر أساسي في تصنيع الكولاجين في الجسم، لذا يمكن أن يساعد تناول الكيوي في دعم بنية بشرتك والحفاظ عليها رطبة وصحية.
ويعتبر الكيوي علاجا فعالا لحب الشباب نظرا لأنه غنى بمضادات الالتهابات وفيتامين سي والذى يمكن أن يقلل بشكل كبير من إفراز الدهون في المسام.