سلالة كورونا الهندية تداهم أوغندا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اكتشفت أوغندا سلالة متحورة لفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد -19" تم رصدها لأول مرة في الهند.

ونصحت وزارة الصحة، الأوغنديين بتكثيف الاحتياطات لتقليل مخاطر الإصابة بالفيروس.



وقالت وزارة الصحة في بيان على تويتر، الخميس: "يجب أن يكون هذا بمثابة دعوة لليقظة بالنسبة لنا جميعا"، متابعة "إذا كنت مؤهلاً، تلق التطعيم الآن".

وأكدت أوغندا 41797 حالة إصابة بفيروس كورونا و342 حالة وفاة، منذ أن أعلنت عن أول إصابة العام الماضي، وفقا لبيانات وزارة الصحة حتى الثلاثاء.

يأتي إعلان الحكومة عن السلالة المتحورة الجديدة بعد يوم من تعليق كينيا جارتها في شرق أفريقيا، الرحلات الجوية من وإلى الهند لمدة أسبوعين.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، رصد السلالة المتحورة الهندية لفيروس كورونا تم رصدها في 17 دولة على الأقل بينها بلجيكا، وسويسرا، واليونان، وإيطاليا.

وأوضحت المنظمة أن النسخة "بي.617.1" المعروفة على نطاق أوسع باسم "المتحورة الهندية"، رصِدت في "17 دولة على الأقل"، وتحديدا ببلدان أوروبية عدة منها بلجيكا وسويسرا واليونان وإيطاليا.

وأصبحت الهند مركز الوباء منذ أيام مع انتشار السلالة المتحورة "الهندية"، وهي البلد الأكثر اكتظاظا بالسكان بعد الصين، وباتت تسجل أرقاما قياسية جديدة يوميا في عدد الإصابات.