موديرنا تعتزم إنتاج 3 مليارات جرعة من لقاحها ضد كورونا في 2022

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت شركة موديرنا الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية إنها تعتزم إنتاج 3 مليارات جرعة من لقاحها المضاد لمرض "كوفيد-19" في 2022.

وتضخ الشركة استثمارات جديدة لتعزيز الإنتاج في العديد من المصانع بالولايات المتحدة.



ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، قالت الشركة، ومقرها بولاية ماساشوستس، إنها ستزيد الإمدادات بنسبة 50% في مصنعها في نوروود بالولاية، حيث تنتج كميات كبيرة من المادة الفعالة المستخدمة في صناعة الجرعات للسوق الأمريكية.

وستمكن هذه الاستثمارات أيضا شريك موديرنا، شركة لونزا جروب، التي تنتج اللقاحات للأسواق الخارجية، بمضاعفة إنتاجها بمصنع في سويسرا يتولى إنتاج المادة الفعالة للقاح.

كما سيزداد إنتاج اللقاح في مصنع ثالث في إسبانيا، يديره شريك آخر هو شركة لابوراتوريوس فارماسيتيكوس روفي، بأكثر من الضعف، وفقا للخطة.

وقالت موديرنا إن من المتوقع تعزيز عمليات زيادة الإنتاج من مصانعها ومصانع شركائها في أواخر العام الجاري ومطلع العام المقبل.