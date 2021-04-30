للوقاية من تشنج الأصابع بسبب استخدام الهاتف.. إليك 4 تمارين بسيطة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 أبريل 2021 01:11 صباحاً - منذ 11 دقيقة

يتسبب الافراط في استخدام الهواتف الذكية في حدوث مشاكل صحية للأصابع واليدين مثل التشنج والإلتهاب ، لذا لا بد إجراء بعض التمارين للأصابع لتجنب الإصابة بهذه الحالات.

فيما يلي 4 تمارين بسيطة للأصابع، للوقاية من التشنج أو التيبس الناجم عن استخدام الهاتف الذكي، بحسب ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية:

الضغط

خذ كرة أو قطة مطاطية واضغط عليها بأصابعك ثم حررها بشكل متكرر. إذا مارست هذا التمرين ثلاث إلى أربع مرات يوميًا، فستتخلص من تيبس الأصابع.



تمرين كل إصبع على حدى

للقيام بهذه الحركة، ضع يدك بشكل مسطح على طاولة مع توجيه راحة يدك لأسفل. حاول برفق رفع كل إصبع وإبهام عن الطاولة، واحدًا تلو الآخر. حاول رفع الوتر بقدر ما تستطيع. كرر هذا التمرين ثلاث إلى أربع مرات يوميًا لتجنب أي آلام في يدك.



ثني الأصابع

في هذا التمرين، سوف تحتاج إلى البدء بثني إبهامك للداخل باتجاه راحة يدك. بعد ذلك، حاول أن تلمس طرف كل إصبع بدءًا من الأول إلى الأخير، مع الاستمرار في كل وضعية لمدة 10 ثوانٍ. يساعد القيام بذلك ثلاث إلى أربع مرات في اليوم على تقوية عضلات الأوتار، وفقًا لخبراء اللياقة البدنية.



تمرين المقاومة

ستحتاج إلى شريط مطاطي لممارسة هذا التمرين. ضع الشريط المطاطي حول أصابعك وتأكد من تضمين الإبهام.

ادفع أصابعك برفق للخارج كما لو كنت تحاول فتح راحة يدك. قم بهذا التمرين خمس مرات في اليوم لتقوية أصابعك وإبهامك.

