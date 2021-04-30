كيف يمكن لمرضى الضغط المرتفع خفض ضغط الدم بسرعة؟

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القاهرة - سامية سيد - يُعد ارتفاع ضغط الدم سببًا شائعًا لأمراض القلب، وهو مسئول عن وفاة 1 من كل 4 أشخاص، ما يجعله السبب الرئيسى للوفاة، وفقاً للإحصائيات فى الولايات المتحدة الأمريكية، ويمكن أن يزيد أيضًا من خطر حدوث مضاعفات أخرى، مثل السكتة الدماغية، قد لا يتمكن الشخص من خفض ضغط الدم على الفور، ومع ذلك، من خلال تغيير عادات سلوكية معينة، قد يتمكنون من الحفاظ على انخفاض ضغط الدم، وفقاً لموقع "كليفيلاند كلينيك".

كيف يمكنك خفض ضغط الدم بسرعة؟

قياس ضغط الدم بشكل صحيح

يجب على الشخص عدم وضع ساقيه أو شد جسده أثناء قياس ضغط الدم.

الراحة قبل قياس ضغط الدم

يمكن للنهوض والمشى مباشرة قبل الجلوس لقياس ضغط الدم أن يؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم بشكل مصطنع.

السيطرة على التوتر أو القلق

يمكن أن يؤدى الضغط المرتفع إلى ارتفاع ضغط الدم لذلك من الأفضل محاولة قياس ضغط الدم بعد الحصول على نتائج الفحوصات الطبية وليس قبل ذلك يمكن لأي شخص أن يحاول أيضًا أخذ القراءة بعد التأمل أو التنفس العميق.

الامتناع عن التدخين

يمكن أن يرفع النيكوتين الموجود فى السجائر ضغط الدم لمدة 30 دقيقة تقريبًا، لذلك من الأفضل تجنب التدخين قبل وقت قصير من إجراء اختبار ضغط الدم.

تفريغ المثانة

قد يؤدى امتلاء المثانة إلى ارتفاع ضغط الدم قليلاً.

الهدوء

قد يؤدى التحدث أثناء قياس ضغط الدم إلى ارتفاع الضغط.

تجنب الكافيين

قد يؤدى الكافيين إلى ارتفاع ضغط الدم، خاصة عندما يشرب الشخص أكثر من اللازم.

إجراء تغييرات غذائية

يمكن أن يساعد النظام الغذائى المتوازن الشخص على خفض ضغط الدم بشكل ملحوظ، وغالبًا دون الحاجة إلى الأدوية.

- الحد من تناول الصوديوم: الصوديوم هو السبب الرئيسى فى ارتفاع ضغط الدم نظرًا لأن جميع الأطعمة عالية الصوديوم ليست ذات مذاق مالح ، سيحتاج الشخص إلى التحقق من الملصقات الموجودة على المواد الغذائية. توصي جمعية القلب الأمريكية (AHA) بتناول 2300 ملليجرام أو أقل من الصوديوم يوميًا.

- تناول كميات أقل من الدهون: يجب على أولئك الذين يتطلعون إلى تقليل تناولهم للدهون التركيز على الحد من أو تجنب الدهون المتحولة والمشبعة.

- تناول كميات أقل من السكر: الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر قد ترفع ضغط الدم وتؤدي إلى زيادة الوزن غير المرغوب فيها. قد تحتوي أيضًا على مستويات عالية من الصوديوم.

- تجنب التوابل: يمكن لأي شخص أن يفكر في استخدام الأعشاب والتوابل بدلاً من التوابل ، حيث أن العديد من التوابل تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم.

- تجنب اللحوم الحمراء: يجب على الشخص تجنب أو تقليل تناول اللحوم الحمراء مثل: لحم البقر والضأن.

اتباع نظام غذائى متوازن: النظام الغذائي المتوازن هو النظام الغذائى الذى يشمل مجموعة متنوعة من الحبوب الكاملة والخضروات والمكسرات والبذور والبروتينات قليلة الدسم، مثل الدجاج المشوي أو التوفو.

ضع في اعتبارك المكملات الغذائية

قد تساعد مكملات معينة الشخص على خفض ضغط الدمعلى سبيل المثال ، وجدت مراجعة أجريت عام 2016 أن تناول مكملات البوتاسيوم قد يساعد في خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي.

تجنب المشروبات التي ترفع ضغط الدم

بالإضافة إلى إجراء تغييرات في النظام الغذائي، يمكن لأي شخص أن يفكر في خيارات المشروبات الخاصة به، والتي قد تساهم أيضًا في قراءات ضغط الدم.

مادة الكافيين

يمكن للكافيين أن يرفع ضغط الدم بشكل مؤقت لدى بعض الأشخاص.

قد يساعد تقليل تناول الكافيين أو التخلص منه في تحسين قراءات ضغط الدم.