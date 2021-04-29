تراجع أعداد مرضى كورونا بالمستشفيات الفرنسية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجعت أعداد مرضى "كوفيد-19" في المستشفيات الفرنسية لليوم الثالث على التوالي بعدما انخفض 424 حالة ليصل إلى 29487.

كما تراجع عدد مرضى كورونا بأجنحة العناية الفائقة بانخفاض 75 حالة ليصل إلى 5804.



وسجلت وزارة الصحة الفرنسية، 26538 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس مما رفع الإجمالي إلى 5.59 مليون، إصابة بزيادة 3.4 بالمئة عن الخميس الماضي، وأدنى نسبة زيادة على أساس أسبوعي منذ آخر أسبوع في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وانخفض متوسط الإصابات الجديدة لمدة 7 أيام، إلى ما يزيد قليلا عن 26 ألفا بعدما بلغ أكثر من 42 ألفا في منتصف أبريل/نيسان الجاري.

كما سجلت فرنسا 306 وفيات جديدة بفيروس كورونا في المستشفيات، الخميس، بعدما كان العدد 315، الأربعاء.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مع صحف محلية فرنسية، الخميس، إنه سيتم تخفيف قيود الإغلاق تدريجيا على مدى الشهرين القادمين.

وبدءا من 19 مايو/أيار 2021 سيتأخر موعد الحظر الليلي إلى التاسعة مساء بدلا من السابعة، كما سيسمح للمتاجر بإعادة فتح أبوابها وستتمكن المطاعم والمقاهي من تقديم خدماتها في الأماكن المفتوحة.

وفي التاسع من يونيو/حزيران 2021 سيتقلص موعد الحظر ليبدأ من الحادية عشرة مساء حتى إلغائه تماما في 30 يونيو/حزيران المقبل.