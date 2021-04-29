سلالة كورونا الهندية تضرب ألمانيا.. رصد عدة إصابات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت السلطات الصحية في ألمانيا، الخميس، تسجيل عدة إصابات بالسلالة الهندية لفيروس كورونا المستجد.

وقال مسؤول بوزارة الصحة الألمانية في حديثه عن السلالة B.1.617 التي تم اكتشافها لأول مرة في الهند: "لدينا حالات معزولة في ألمانيا، وسننشر تقريرا جديدا بهذا الشأن غدا".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، رصد طفرة الفيروس هذه في 17 دولة، من بينها دول عديدة في أوروبا.

وحذرت المنظمة، الخميس، من تخفيف القيود المفروضة في الدول أوروبية، لافتة إلى أن "الوضع في الهند يمكن أن يحدث في أي مكان".

وسجلت الهند 3645 وفاة جديدة بالفيروس، الخميس، بزيادة 350 حالة عن اليوم السابق، وهو رقم قياسي جديد لهذا البلد الذي طغت عليه موجة شديدة من العدوى.

وقال خبراء صحيون إن هذه الزيادة الهائلة ترجع جزئيا إلى انتشار السلالة الجديد للفيروس، فضلا عن تجمع الحشود في المناسبات السياسية والدينية.