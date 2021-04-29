صحة ورشاقة

لماذا يحدث مرض انفصام الشخصية وما دور الناقلات العصبية فى أعراض المرض؟

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القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة أجراتها جامعة نورث ويسترن الأمريكية عن الخلايا العصبية التى هى السبب الرئيسى وراء الإصابة بمرض انفصام الشخصية، بهدف الوصول إلى تقنيات علاجية للحد من أعراض المرض، طبقا لما ورد فى موقع ميديكال إكسبريس. 

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وقال الباحثون إن الخلايا العصبية فى قشرة الفص الجبهى، هى الجزء المسئول عن حدوث الضعف الإدراكى لدى مرضى انفصام الشخصية، حيث توصل الباحثون إلى أن التغيرات التى تصيب عدد من الناقلات العصبية التى يطلق عليها ناقلات أيونات الكلوريد، هى المسئولة عن العجز الإدراكي في مرض انفصام الشخصية.

 

وأكدت الدراسة أن هذه الناقلات العصبية تساعد فى  الحفاظ على التوازن المثبط  فى الدماغ، وحدوث تغيرات بها ينتج عنه ظهور الأعراض المعرفية لمرض انفصام الشخصية مثل ضعف الذاكرة قصيرة المدى.

 

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وتوصل الباحثون إلى أن هذه الناقلات العصبية تكون مسئولة أيضا عن الإصابة ببعض الاضطرابات الأخرى مثل  أعراض العجز المعرفي أيضًا و اضطرابات طيف التوحد .

 

وأوضحت الدراسة أن عدم التوازن في ناقلات الكلوريد يمكن أن يكون مساهماً مهماً في الأعراض المعرفية لمرض انفصام الشخصية.

 

وركزت الدراسة على فحص قنوات الكلوريد التى هى مفتاح علاج انفصام الشخصية وتقليل حدة الأعراض لدى المرضى.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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