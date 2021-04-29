إليك أفضل وقت لشرب القهوة في رمضان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 أبريل 2021 10:22 مساءً - منذ ساعتين

تعد القهوة من أشهر المشروبات في العالم، فما أفضل وقت لشربها في رمضان؟ وماذا يحدث لجسم الصائم عند تناولها؟

نبدأ مع المكونات الغذائية التي يقدمها لنا كوب من القهوة (250 مليليترا) الخالية من السكر دون أية إضافات، وهي تقريبا:

شرب القهوة مباشرة على الإفطار ليست فكرة جيدة، ننصحك بعدم فعل ذلك؛ إذ يزيد الكافيين من إنتاج كمية الحمض في المعدة وقد يسبب حرقة أو اضطرابا فيها.

وفي وقت الإفطار أنت بحاجة لشرب الماء لتعويض جسمك عما فقده خلال الصيام، وبالمقابل فإن القهوة مدرة للبول ولن تساعدك في الترطيب.

أيضا إذا كنت تعاني من مشاكل في المعدة -مثل ارتجاع المريء أو القرحة- فعلى الأرجح أن القهوة مباشرة على الإفطار ستؤذيك. اسأل طبيبك هل من الجيد تناول الكافيين؟

ماذا يحدث لجسم الصائم عند شرب القهوة وقت السحور؟

القهوة مدرة للبول، وشربها في السحور قد يعني أنك ستفقد كمية كبيرة من الماء خلال التبول في ساعات الصباح؛ لذلك أيضا لا نوصيك بشربها وقت السحور.

ما أفضل وقت لشرب القهوة في رمضان؟

الجواب عموما هو بعد الإفطار بساعتين بعد أن تكون تناولت إفطارا صحيا، وشربت كمية كافية من الماء، وأكلت التمر، وتناولت وجبتك؛ عندها يكون جسمك قد استعاد نشاطه، وتم تزويده بالسوائل.

بالمقابل لا ننصحك بشرب القهوة متأخرا في الليل، إذ قد تسبب لك الأرق وتعيق خلودك للنوم.

وتلك نصائح عامة لكل شخص طبيعة جسمه ووضعه الصحي، ولكن قد تكون معتادا على شرب القهوة، وقد تكون تشرب كمية كافية من السوائل تعوض ما تخسره بالتبول. في جميع الأحوال استشر الطبيب، خاصة إذا كنت تعاني من أي مرض حاد أو مزمن.