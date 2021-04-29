شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة.. شركة «فايزر» تتوصل لعقار جديد يعالج فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

زف الرئيس التنفيذي لـشركة ”فايزر” المنتجة للقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد بشرى سارة بشأن التوصل لعقار جديد لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

وأكد أن العقار التجريبي الذي تنتجه الشركة لعلاج كوفيد-19سيتم تناوله عن طريق الفم، واعداً بطرحه بحلول نهاية العام.

وأضاف ألبرت بورلا، في حديث مع قناة “سي إن بي سي”، أنه إذا سارت التجارب السريرية بشكل جيد ووافقت إدارة الغذاء والدواء على العقار، فيمكن توزيعه في جميع أنحاء الولايات المتحدة بحلول نهاية العام.

ويقول خبراء الصحة إن الدواء، الذي يؤخذ عن طريق الفم مع بداية ظهور الأعراض، يمكن أن يغير قواعد اللعبة، لأن المصابين بالفيروس حديثا يمكنهم استخدامه خارج المستشفيات.

وكانت شركة فايزر، التي طورت مع شركة الأدوية الألمانية بيونتك، أول لقاح ضد كوفيد-19 تم ترخيص استخدامه في الولايات المتحدة، قد بدأت في مارس مرحلة مبكرة من التجارب السريرية لاختبار علاج جديد مضاد للفيروسات لمواجهة كوفيد-19.