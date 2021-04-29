سلالة كورونا الهندية تطير إلى فرنسا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت فرنسا تسجيل أول إصابة بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا التي يشتبه في أنها تسببت بأزمة صحية غير مسبوقة في الهند.

يأتي ذلك بعد أن أفادت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، بأن السلالة المتحورة الهندية لفيروس كورونا تم رصدها في 17 دولة على الأقل بينها بلجيكا، وسويسرا، واليونان، وإيطاليا.



وأوضحت المنظمة إن النسخة "بي.617.1" المعروفة على نطاق أوسع باسم "المتحورة الهندية"، رصِدت في "17 دولة على الأقل"، وتحديدا ببلدان أوروبية عدة منها بلجيكا وسويسرا واليونان وإيطاليا.

وأصبحت الهند مركز الوباء منذ أيام مع انتشار السلالة المتحورة "الهندية"، وهي البلد الأكثر اكتظاظا بالسكان بعد الصين، وباتت تسجل أرقاما قياسية جديدة يوميا في عدد الإصابات.

وتشهد الهند موجة غير مسبوقة من وباء كورونا هزت أرجاءها، وتسببت في إغلاق العاصمتين السياسية والمالية لها، وهما نيودلهي ومومباي.

وسجلت الهند ارتفاعا قياسيا في حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات الناجمة عنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليتجاوز إجمالي الإصابات 18 مليونا.

ومع رصد 379257 حالة إصابة جديدة، سجلت الهند رقمًا قياسيًا في عدد الوفيات بفيروس كورونا بواقع 3645 حالة خلال 24 ساعة.

وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في الهند يبلغ حاليا 18.38 مليون والوفيات 204832.