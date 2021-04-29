شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء أول عملية تركيب مفصل فخذ صناعي بمنظومة التأمين الصحي بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت مستشفى طيبة التخصصي بإسنا (مستشفى إسنا المركزي سابقاً) في إضافة جراحات تركيب المفاصل الصناعية بالمستشفى ونجحت في إجراء أول عملية تركيب مفصل فخد صناعي اسمنتي ثنائي القطبين لمريض يبلغ من العمر 80 عام .

وقال الدكتور أسامة فوزى، إن المريض يعاني من كسر بعنق عظمة الفخذ اليسرى وتمكن الفريق الطبي بقسم جراحات العظام بالمستشفى بقيادة الدكتور/ علاء الطحان استشاري جراحات العظام والمفاصل والمناظير من إجراء العملية لتركيب مفصل الفخذ للمريض.

وأضاف أنه شارك في إجراء العملية كلاً من: الدكتور/ احمد الكيلاني مساعد جراح ثاني، الدكتور/ مؤمن أخصائي ورئيس قسم التخدير، ممرض / محمد محمد خضري محمد.

وأوضح أنه تم خروج المريض من المستشفى وهو بحالة صحية جيدة وقادر على الحركة.