عمره 105 أعوام.. هندي وزوجته يهزمان فيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تمكن رجل هندي عمره 105 أعوام وزوجته (95 عاما) من التغلب على كورونا بعد تلقيهما العلاج المضاد للمرض داخل إحدى المستشفيات.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، أن الرجل المسن وزوجته أصيبا بفيروس كورونا المستجد في مارس/ آذار الماضي، لكنهما تلقيا العلاج وظلا في المستشفى لعدة أيام قبل أن يقوما بالمغادرة إثر تعافيهما من هذا الوباء مطلع الشهر الجاري.



ولفتت الصحيفة إلى أن تعافي الرجل وزوجته رغم سنهما المتقدم، أصبح بمثابة أمل للمصابين بفيروس كورونا المستجد في الهند التي باتت من أكثر الدول تأثرا بهذا الوباء.





وتشهد الهند موجة غير مسبوقة من وباء كورونا هزت أرجاءها، وتسببت في إغلاق العاصمتين السياسية والمالية لها، وهما نيودلهي ومومباي.

وسجلت الهند ارتفاعا قياسيا في حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات الناجمة عنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليتجاوز إجمالي الإصابات 18 مليونا.

ومع رصد 379257 حالة إصابة جديدة، سجلت الهند رقمًا قياسيًا في عدد الوفيات بفيروس كورونا بواقع 3645 حالة خلال 24 ساعة.

وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في الهند يبلغ حاليا 18.38 مليون والوفيات 204832.