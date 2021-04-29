انتفاخ المعدة.. متى يكون مؤشرا على سرطان المبيض؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يصيب انتفاخ المعدة الكثيرين من وقت لآخر، حيث يحتاج المريض إلى اتخاذ الاحتياطات المناسبة للمساعدة في تخفيف أي أعراض.

ومع ذلك، هناك أعراض بجانب الانتفاخ يمكن أن تكون مؤشرا مبكرا على الإصابة بسرطان المبيض.

وعادة ما ينتج انتفاخ المعدة عن تراكم الغازات في الجهاز الهضمي، وهو عبارة عن سلسلة من الأعضاء المجوفة المرتبطة في أنبوب طويل ملتو من الفم إلى فتحة الشرج، وتعمل هذه القناة على تفتيت الطعام أثناء نقله عبر الجسم، ما يساعد الجسم على امتصاص العناصر الغذائية وطرد المواد الزائدة.

وكل هذا طبيعي تماما ولكن الانتفاخ في بعض الأحيان قد يكون مؤشرا على الإصابة بسرطان المبيض.

ويسبب الانتفاخ المرتبط بسرطان المبيض انتفاخا واضحا في البطن، وقد يشعر الشخص أن البطن ممتلئ أو منتفخ أو صلب، وقد يعاني أيضا من أعراض أخرى، مثل فقدان الوزن.



وإذا كان سرطان المبيض، فمن المحتمل أن يكون سبب الانتفاخ هو الاستسقاء.

وبحسب موقع "Healthline" فإن الاستسقاء يحدث عندما يتراكم السائل في البطن، وغالبا ما يتشكل الاستسقاء عندما تنتشر الخلايا السرطانية إلى الصفاق. والصفاق هو بطانة البطن".

وقد تتضمن علامات سرطان المبيض وأعراضه انتفاخ البطن والشعور بالشبع بسرعة عند تناول الطعام وفقدان الوزن وعدم الراحة في منطقة الحوض وتغيرات في عادات الأمعاء وحاجة متكررة للتبول.