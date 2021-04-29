صحة ورشاقة

وفيات كورونا في البرازيل تقترب من حاجز الـ400 ألف

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تقترب البرازيل من أن تصبح ثاني دولة في العالم تتخطى حاجز 400 ألف وفاة بـ"كوفيد-19" بعد الولايات المتحدة.

وحذر خبراء من أن الحصيلة اليومية قد تبقى مرتفعة لعدة أشهر بسبب بطء عمليات التحصين وتخفيف القيود الاجتماعية.

وسجلت البرازيل حتى الآن 398,343 وفاة بكورونا، فيما بلغ عدد الإصابات 14 مليونا و523,807 إصابة بالفيروس. 

وكانت أعداد الوفيات من "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس المستجد في البرازيل قد تراجعت قليلا عن ذروة فاقت 4 آلاف وفاة يوميا في أوائل أبريل/نيسان الماضي، مما دفع العديد من الحكومات المحلية لتخفيف القيود.

لكن خبراء الأمراض المعدية حذروا من أن هذا التخفيف سيبقي على معدلات الوفيات من المرض مرتفعا لأشهر إذ لا يمكن للقاحات وحدها احتواء التفشي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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