ألمانيا تتجاوز مليون تطعيم ضد كورونا خلال يوم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استعملت ألمانيا الأربعاء 1.1 مليون جرعة لقاح ضد كورونا لتصبح أول دولة أوروبية تتجاوز عتبة مليون تطعيم خلال 24 ساعة، في وقت رصدت برلين عدة إصابات بالنسخة المتحورة الهندية.

وقال وزير الصحة الألماني، ينس سبان.خلال مؤتمر صحفي: "يظهر ذلك إلى أي مدى سرّعنا حملة التطعيم".

ارتفع معدل التطعيم اليومي في ألمانيا من 0.71% من السكان على امتداد الأسبوع الفائت إلى 1.3% الأربعاء.

في الإجمال، تلقى 26% من سكان ألمانيا جرعة لقاح واحدة، في حين صار 7.5% محصنين بالكامل.

يأتي ذلك تزامناً مع رصد السلطات الصحية عدة إصابات بالنسخة المتحورة الهندية لفيروس كورونا.

وقال مدير معهد روبرت، كوخ لوثر فيلر خلال المؤتمر الصحفي المشترك: "عزلنا عدة حالات في ألمانيا، سننشر تقريراً جديداً غداً".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت الثلاثاء رصد هذه النسخة في 17 بلداً، عدد منها في أوروبا.

وحذّرت المنظمة من تخفيف القيود السارية حالياً في عدة دول أوروبية، وقالت إن "الوضع في الهند يمكن أن يتكرر في أي مكان".