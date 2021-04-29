شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة تحتفل باليوم العالمى لنظافة اليدين تحت شعار "ثوانى تنقذ الأرواح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت منظمة الصحة العالمية الاحتفال باليوم العالمى لغسل اليدين - المقرر له 5 مايو من كل عام - هذا العام تحت شعار" ثوانى تنقذ الأرواح - نظف يديك"، وتهدف الحملة العالمية لإنقاذ الأرواح: نظف يديك، التى تم إطلاقها فى عام 2009 والاحتفال بها سنويًا فى 5 مايو إلى الحفاظ على الترويج العالمى وإبراز أهمية نظافة اليدين فى مجال الرعاية الصحية و"جمع الناس معًا" لدعم تحسين نظافة اليدين حول العالم.

في اليوم العالمي لنظافة اليدين 2021، تدعو منظمة الصحة العالمية العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرافق إلى تحقيق إجراءات فعالة لنظافة اليدين في نقطة الرعاية، وتشير نقطة الرعاية إلى المكان الذى تجتمع فيه 3 عناصر: المريض، والعاملين فى مجال الرعاية الصحية، والرعاية أو العلاج الذى يشمل الاتصال بالمريض أو محيطه.

وقالت المنظمة إنه لكي تكون فعالة وتمنع انتقال الكائنات الحية الدقيقة المعدية أثناء تقديم الرعاية الصحية يجب إجراء نظافة اليدين عند الحاجة "فى 5 لحظات محددة" وبأكثر الطرق فاعلية (باستخدام التقنية الصحيحة مع المنتجات المتاحة بسهولة) في نقطة رعاية، يمكن تحقيق ذلك باستخدام استراتيجية منظمة الصحة العالمية لتحسين نظافة اليدين متعددة الوسائط.

الحقائق والأرقام الأساسية..

1.تمنع نظافة اليدين المناسبة ما يصل إلى 50% من العدوى المكتسبة أثناء تقديم الرعاية الصحية التى يمكن تجنبها، بما في ذلك تلك التي تؤثرعلى القوى العاملة الصحية.

2.تقلل نظافة اليدين المناسبة من خطر الإصابة بفيروس كورونا بين العاملين الصحيين.

1.3 من كل 3 منشآت تفتقر إلى مرافق نظافة اليدين في نقطة الرعاية.

أهداف الحملة..

إشراك جماهير متعددة وإبراز دورهم في تحقيق إجراءات فعالة لنظافة اليدين فى نقطة الرعاية، وفقًا لاستراتيجية منظمة الصحة العالمية لتحسين نظافة اليدين.

دعم تنفيذ توصية منظمة الصحة العالمية لعام 2020 بشأن نظافة اليدين الشاملة ومبادرة منظمة الصحة العالمية / اليونيسف لنظافة اليدين للجميع في مرافق الرعاية الصحية.