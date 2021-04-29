فرنسا تخفف "حظر كورونا" في 19 مايو.. وإلغاؤه في هذا الموعد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مصدر مطلع، الخميس، إن الحكومة الفرنسية ستبدأ اعتبارا من 19 مايو/أيار في تخفيف قيود حظر التجول المفروض لمكافحة جائحة "كوفيد-19".

ومن المتوقع أن يصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إعلاناً في وقت لاحق.



وذكر المصدر أن ماكرون قال لصحف محلية في مقابلة إن فترة حظر التجول الليلي ستتقلص اعتباراً من 19 مايو/أيار لتبدأ في الـ9 مساء بالتوقيت المحلي بدلاً من الـ7 مساء، وستبدأ في الـ11 مساء اعتباراً من 9 يونيو/حزيران، على أن يتم رفع حظر التجول كلياً في 30 يونيو/حزيران.

ومن المقرر نشر المقابلة التي أجرتها تلك الصحف مع ماكرون مساء الخميس.

وأشار المصدر إلى أن تاريخ 19 مايو/أيار سيشهد أيضاً السماح للمطاعم والمقاهي والحانات بفتح مناطق استقبال الزبائن المفتوحة، كما سيتم السماح بعودة عمل المتاحف ودور العرض السينمائي والمسارح.

وأضاف المصدر أن السائحين الأجانب الذين يحملون "جواز مرور صحياً" سيسمح لهم اعتباراً من 9 يونيو/حزيران بزيارة فرنسا.