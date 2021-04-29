كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 أبريل 2021 04:36 مساءً - يعرف الخرشوف بالأرض شوكي، كما يعرف بالأنكينار وهو نوع نباتي ينمو في المناطق المتوسطية يتبع جنس الخرشوف من الفصيلة النجمية. ويسمى ثمره في دول المغرب العربي بتسميات مختلفة منها القوق في المغرب والقرنون في الجزائر والقنّاريّة في تونس والقَعمول في ليبيا، ومع تعدد هذه التسميات فالجزء الذي يستخدم في الغذاء هو النوارات، ونظراً لطعمها اللذيذ وفوائدها الكبيرة تشرح لنا إختصاصية التغذية لمى سليمان عن فوائد الخرشوف للحامل كالآتي.

القيمة الغذائية للخرشوف

يحتوي على قيمة غذائية عالية

يحتوي الخرشوف الناضج المعد للأكل على نسبة عالية من الألياف والمعادن مثل الماغنيسيوم، والبوتاسيوم، كما يحتوي على نسبة من فيتامين ج وفيتامين أ، ويحتوي على نسبة من حمض الفوليك والبيوتين، ويحتوي على النياسين والثيامين وغيرها من العناضر الغذائية المفيدة للجسم.

فوائد الخرشوف للحامل

يعالج الإمساك

يساعد الخرشوف الحامل على التخلص من الإمساك المزعج لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف.

كما يحتوي الخرشوف على نسبة كبيرة من فيتامين ج الذي يعزز مناعة جسم الحامل ويقويها.

ويحتوي الخرشوف على نسبة كبيرة من حمض الفوليك الذي يعزز صحة الدماغ ونموه بشكل صحيح عند الجنين.

كما أن تناول الخرشوف في الشهور الأولى من الحمل يقلل من أعراض القيء والغثيان لديها.

كما يحتوي على الكالسيوم الذي يقوي عظام الحامل والجنين.

ونسبة الحديد العالية في الخرشوف تحمي الحامل من فقر الدم.

كما يعمل الخرشوف المحتوي على فيتامين أ والنياسين على دعم وتطور الجهاز العصبي والهضمي لدى الجنين.

ويحتوي الخرشوف على فيتامين ب9 الذي يدعم نمو الخلايا الجديدة لدى الجنين.

محاذير تناول الخرشوف للحامل

كثرة تناوله يؤدي لتراكم الغازات

قد تصاب الحامل بالغازات في البطن والشعور بالثقل بسبب كثرة تناول الخرشوف بسبب لذة طعمه، ويجب على الحامل تناوله بدون أن تكثر منه لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من الفركتوز التي تسبب الغازات في البطن، كما يجب العناية بغسل الخرشوف جيداً قبل تناوله لأنه من الخضروات التي تؤكل نيئة مما يؤدي لسهولة نقل بعض العدوى مثل داء المقوسات وغيرها، ولذلك يجب الحرص على تنظيفه وغسله عدة مرات قبل أن يضاف للسلطات والشوربات أو الحلويات.