استشاري ينصح بتجنب شراب التوت المركّز في إفطار رمضان.. ويقدم البديل

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : نصح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، بتجنب شراب التوت والبرتقال المركّز خلال الإفطار في رمضان. وأوضح النمر، أن شراب التوت المركز وشراب البرتقال المركز، كلاهما منخفض القيمة الغذائية، مبيناً أن الأفضل استبدالهما بالفواكه الطبيعية عالية المياه مثل البطيخ والشمام. من جهة أخرى، نصح النمر مرضى الضغط، بالانتظام في أخذ الأدوية، مشيراً إلى أن عدم انتظام مريض الضغط في أخذ الدواء بشكل تام، كأن يترك الدواء 3 أيام ويعود له يومين وهكذا، يزيد من احتمالية حدوث ضعف للقلب مستقبلاً.

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