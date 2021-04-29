شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تحث على التطعيم ضد كورونا لزيادة مستويات المناعة قبل الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة الإندبندنت أن الحكومة البريطانية ستشترى 60 مليون جرعة أخرى من لقاح فايزرPfizer / BioNTech ، كجزء من خطط الحكومة البريطانية لتقديم برنامج تعزيزية لمكافحة كورونا بحلول نهاية العام.

وقال المسئولون إن المملكة المتحدة تقترب من "المستوى الأدنى" لعدوى فيروس كورونا، موضحين أنه على الرغم من "الهدوء النسبى" للوضع الحالى، يجب تطعيم الناس فى محاولة لزيادة مستويات المناعة لديهم قبل أشهر الشتاء، حيث من المتوقع أن ترتفع الحالات وانتقال العدوى مرة أخرى.

وأضافت الصحيفة أنه يتم تنفيذ البرنامج المعزز لتوفير الحماية ضد المتغيرات الجديدة والناشئة لفيروس كورونا، والتى يمكن لبعضها إضعاف فعالية الجيل الحالى من اللقاحات.

وقال وزير الصحة مات هانكوك: "برنامج التطعيم لدينا يعيد حريتنا، لكن الخطر الأكبر على هذا التقدم هو الخطر الذى يمثله البديل الجديد"، جاء هذا الإعلان في الوقت الذي قال فيه البروفيسور جوناثان فان تام، نائب كبير المسئولين الطبيين فى إنجلترا، إن المملكة المتحدة تقترب من "المستوى الأدنى" لوبائها.

وأضاف البروفيسور فان تام "نحن حقًا فى مستويات منخفضة جدًا يمكن مقارنتها بما كنا عليه فى سبتمبر من العام الماضى"، مضيفا "نحن نجرى كمتوسط نموذجى لمدة سبعة أيام عندما يزيد قليلاً عن 2000 شخص تظهر نتيجة اختبار إيجابية كل يوم".

وأضاف أن التقدم فى طرح اللقاح فى بريطانيا يجب أن يحد من أضرار الموجة الثالثة من الإصابات التى تنبأ بها واضعو النماذج الحكومية.

وأكد آمل أنه إذا استمر برنامج اللقاح فى وتيرته، واستمر فى النجاح كما كان، فإن الموجة الثالثة، إذا جاز التعبير قد تكون مجرد طفرة ثالثة وأقل أهمية بكثير، بسبب فك الارتباط بين حالات المستشفيات والوفيات".

وقال من المأمول أن يتم تخفيف الارتفاع المستقبلى فى الحالات والاستشفاء نتيجة لبرنامج التعزيز فى المملكة المتحدة، والذى سيتم استكماله بإضافة 60 مليون جرعة من شركة فايزر، سيتم استخدامها جنبًا إلى جنب مع لقاحات كورونا الأخرى المعتمدة.

وأضاف هانكوك "نحن نعمل على خططنا للحصول على جرعات معززة، وهى أفضل طريقة لإبقائنا آمنين وخاليين أثناء السيطرة على هذا المرض في جميع أنحاء العالم".

وقالت الحكومة إنه سيتم نشر مزيد من التفاصيل حول برنامج التعزيز في الوقت المناسب.

وأوضحت الصحيفة أن البحث مستمر أيضًا لتحديد ما إذا كان يمكن إعطاء لقاح كورونا جنبًا إلى جنب مع لقاح الإنفلونزا، والذي يتم طرحه لملايين الأشخاص كل شتاء.

بشكل عام، حصلت المملكة المتحدة الآن على 517 مليون جرعة لقاح، قدمتها ثماني شركات تصنيع مختلفة، تشير أحدث البيانات إلى أنه تم تنفيذ ما مجموعه 47540984 جرعة بين 8 ديسمبر و27 أبريل، أكثر من ربع البالغين في بريطانيا تلقوا الجرعتين.

يتم استخدام اللقاحات التي تصنعها شركة فايرز Pfizer واسترازينيكا AstraZeneca و موديرناModerna داخل المملكة المتحدة، بينما تقوم الجهة المنظمة للأدوية في بريطانيا حاليًا بتقييم لقاح جونسون Johnson & Johnson ونوفافاكس و Novavax للموافقة عليهما.