شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: دمج أدوية فيروس C مع ريميديسيفير يحقق فاعلية 10 أضعاف لمكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع TheHealthSite أن أدوية فيروس C التى يتم دمجها مع عقار ريميديسفير تزيد من فاعلية الدواء فى مكافحة فيروس كورونا، موضحا أن أدوية فيروس C التهاب الكبد التى تم دمجها مع عقار ريميديسفير هى simeprevir وVaniprevir وparitaprevir وGrazoprevir وهذه الأدوية تؤخذ عن طريق الفم بينما يتم إعطاء ريميديسيفير عن طريق الوريد.

وقال الموقع يزداد الطلب على عقار ريميديسفير Remdesivir المضاد للفيروسات وسط الموجة الثانية من كورونا فى الهند، ونقص الدواء.

وأوضحت وزارة الصحة الهندية أن عقار ريميديسفير ليس دواءً منقذًا للحياة، وحذرت من استخدامه بشكل عشوائى لمرضى كورونا.

وأظهرت الدراسات أن الدواء لم يقلل من معدلات الوفيات لدى مرضى فيروس كورونا، لكن مع عدم توفر دواء مثبت لفيروس كورونا في الوقت الحالي، يصفه الأطباء بشكل متزايد في الهند.

وقال رانديب جوليريا، مدير معهد الهند للعلوم الطبية (AIIMS)، إن العقار "ليس رصاصة سحرية" ولا يقلل معدل الوفيات، لكنه أضاف أننا قد نستخدمه لأننا لا نملك دواءً جيدًا مضادًا للفيروسات، كما حذر من أن ريميديسفير Remdesivir له دور محدود وأنه يجب استخدامه بحذر شديد.

وأشار الموقع إلى أنه فى دراسة جديدة وجد باحثون أمريكيون أن الجمع بين ريميديسفير وعقاقير فيروس التهاب الكبد C يظهر فعالية قوية ضد كورونا.

وقال فريق البحث الذى ضم علماء من كلية إيكان للطب في ماونت سيناي، وجامعة تكساس، إذا تم تأكيده من خلال أبحاث إضافية وتجارب إكلينيكية، يمكن أن يوفر هذا الاكتشاف مضادًا جديدًا للفيروسات لمكافحة كورونا، موضحا إن العلاج المركب أكثر فعالية في تثبيط فيروس كورونا.

وأضاف الموقع كان عقار ريميديسفير فعالا في علاج مرضى الإيبولا في البداية، وكان يُنظر إليه على أنه علاج جيد لـفيروس كورونا، لكن الدراسات لم تجد أي فوائد كبيرة لاستخدامه، لكن لا يزال عقار ريميديسيفير يستخدم لعلاج مرضى كورونا حتى في الولايات المتحدة.

وأكد الموقع كان الباحثون في معهد Rensselaer Polytechnic قد حددوا في وقت سابق "تشابهًا مذهلاً" بين هياكل الأنزيم البروتيني، أو الإنزيمات الضرورية لتكاثر فيروس كورونا، وفيروس C.

وقال الموقع بسبب هذا التشابه اعتقد الخبراء أن الأدوية الموجودة التى ترتبط ببروتييز التهاب الكبد C وتحجبه سيكون لها نفس التأثير ضد كورونا، وبناءً على هذه الفرضية، أجرى فريق البحث الأمريكى دراسات ربط البروتين وتكاثر الفيروس على كورونا باستخدام ريمديسيفير، وأدوية التهاب الكبد سي، ووجدوا أن 4 من عقاقير فيروس C تمنع أيضًا إنزيم البروتييز لفيروس كورونا، حيث زاد من فعالية عقارريميديسفير بمقدار 10 أضعاف.