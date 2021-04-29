شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تقلل عدوى كورونا فى صالون الحلاقة ومراكز التجميل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر موقع CNN الإخبارى من إمكانية نقل عدوى كورونا بصالونات الحلاقة عندما تحاول قص شعرك، أو الذهاب للمنتجعات الصحية أو مراكز التجميل لتدليك جسمك، حيث إن كل هذه الأشياء تتطلب الاقتراب من الآخرين الذين يقومون بهذا العمل لك، لذلك يجب عليك اتباع الإجراءات الاحترازية لمنع انتقال عدوى كورونا في هذه الأماكن.



الاجراءات التى يجب اتخاذها فى صالون الحلاقة

وقال الموقع إن فيروس كورونا ينتقل عندما يسعل المصاب أو يعطس أو يتحدث، حيث يستنشق الآخرون تلك القطرات، أو عندما يتراكم الفيروس فى الهواء أو يتدفق عبره، موضحا أنه يمكن أن يصاب الناس أيضًا بفيروس كورونا من الأسطح الملوثة، لكن طريقة الانتقال هذه أقل شيوعًا، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكى CDC.



مرااكز التجميل

وأشار الموقع إلى أن الأشخاص الذين تم تلقيحهم أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا أو انتشاره، نظرًا لأن الأشخاص غير المحصنين يظلون غير محميين.

تعرف على الإجراءات الاحترازية التى يجب اتخاذها فى صالون الحلاقة ومراكز التجميل.. أولا: التأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية بصالونات الحلاقة..

التأكد من أن الموظفين يتبعون إرشادات مركز السيطرة على الأمراض في صالونات التجميل وصالونات الحلاقة، حيث تشمل احتياطات السلامة الموصى بها للموظفين والعملاء: ارتداء الأقنعة بشكل مستمر، والتباعد الاجتماعى قدر الإمكان، والتنظيف بين كل عميل، كما يجب أن تقوم صالونات تصفيف الشعر بتنظيف العناصر التالية بين كل عميل، كما قال مركز السيطرة على الأمراض: كراسي تصفيف الشعر، وأحواض غسيل الشعر، والمعدات، وأغطية الكراسي، وأغطية الصالون وأي أدوات أخرى تستخدم لتنظيف وتصفيف الشعر، كما أوصى مركز السيطرة على الأمراض CDC.

ويجب أن تقوم صالونات الأظافر أيضًا بتعقيم الكراسي، وأسطح العمل، والطاولات، ومصابيح الأظافر، وأى أسطح أخرى يتم لمسها بشكل متكرر مثل ملمعات الأظافر المستخدمة بين العملاء، وقالت الدكتورة أدا ستيوارت، طبيبة الأسرة في كولومبيا، ساوث كارولينا، ورئيسة الأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة، إن بعض صالونات الأظافر قد أقامت شاشات بلاستيكية بين فنيي الأظافر والعملاء.

وأكد الموقع أنه في المنتجعات الصحية يجب تنظيف طاولات التدليك بين كل ضيف، مع تعقيم الأشياء الأخرى المستخدمة، مثل مناطق التغيير وتغيير الملابس بين كل شخص، ويجب على الموظفين فى أى من هذه الشركات غسل أيديهم على الأقل قبل وبعد كل عميل.

وقالت الدكتورة لينا وين، وهى طبيبة طوارئ بكلية معهد ميلكن للصحة العامة بجامعة جورج واشنطن، إن الحصول على تجميل للوجه ليس من الحكمة لأنه سيتطلب إزالة قناعك، لكن إذا قمت بذلك، فيجب أن يتم تطعيمك أنت والموظف بشكل كامل.

وأضافت "إذا تلقيت تطعيمًا كاملاً ولم يتلق خبير التجميل الخاص بك، فعليك أن تدرك أنك تخاطر، في هذه الحالة، يجب أن تحاول تقليل المخاطر في جوانب أخرى من حياتك" موضحة، تعد جودة التهوية مهمة لجميع الأماكن الداخلية، لكن بشكل خاص في صالونات تصفيف الشعر لأن مجففات الشعر والمراوح الشخصية يمكن أن تنشر الهواء المحمّل بالفيروسات حال وجود أشخاص مصابين، فى حين أن التباعد الجسدي يمكن أن يساعد في منع انتشار الرذاذ التنفسي الكبير الذلا يحمل فيروس كورونا أو غيره من الجراثيم، فإنه لا يحملا رواد الصالون من الهواء الداخلي وهو الخطر الأكبر في الصالونات.

وقال الموقع يجب على مديرى الصالون التأكد من وجود تدابير أخرى للغرف جيدة التهوية، بما في ذلك النوافذ أو الأبواب المفتوحة عندما يكون ذلك ممكنًا ومنظفات الهواء المحمولة التى تحتوى على مرشحات HEPA لتوفير هواء نظيف وتخفيف الملوثات المحتملة، كما قال مركز السيطرة على الأمراض.

إذا كنت ذاهبًا إلى منتجع صحي، فاستحم في المنزل حتى تتمكن من تجنب غرف تغيير الملابس، حيث قد تكون على مقربة من أشخاص آخرين، احزم أقنعة إضافية حال تعرض المرء للبلل أثناء قص الشعر أو المنتجع الصحي، لأن الأقنعة المبللة يمكن أن تكون أقل فعالية وتعيق التنفس، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.

ثانيا: حدد موعد بمفردك للذهاب وعدم الذهاب في الأوقات المزدحمة..

إذا أمكن اذهب إلى موعد وحدك لتقليل فرص ازدحام المبنى، عادة ما تكون عطلات نهاية الأسبوع هي الأكثر ازدحامًا بالنسبة للصالونات والمنتجعات الصحية، لذا حاول الذهاب في وقت أقل ازدحامًا، فإذا كان الصالون مزدحمًا وكان هناك بعض العملاء الآخرين على بعد 6 أقدام" مترين " منك في الداخل، فسيعرضك لمخاطرأعلى حاول تجنبه، ابق على بعد 6 أقدام على الأقل من الآخرين عندما تكون في غرفة الانتظار أيضًا، عليك تجنب حمامات وغرف البخار تمامًا.

حمامات الساونا صعبة للغاية لأن قناعك لن يعمل، حيث ستصبح مبللة ورطبة، لذا فإن الطريقة الوحيدة التي يجب أن تذهب بها إلى الساونا هي إذا كان كل شخص آخر هناك قد تم تطعيمه بالكامل، وإلا فإن ذلك يعد مكانًا شديد الخطورة، محذرة من البقاء فترة طويلة بصالون الحلاقة او منتجعات التجميل، مؤكدة على ضرورة البقاء لفترة قصيرة فقط لتقليل المخاطر.