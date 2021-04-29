أطعمة لرفع المناعة لمن هم فوق سن الاربعين

بيروت - نادين محمد - مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بـفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم على أساس يومي من المهم تحسين مناعتك، وهو أمر بالغ الأهمية في هذه المرحلة خاصة لمرضى السكري وامراض ضغط الدم و القلب والأوعية الدموية ومشاكل الجهاز التنفسي والذين هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات الفيروس. إليك قائمة بالأطعمة التي تعمل على تقوية المناعة للرجال والنساء فوق سن الأربعين.

1. البيض

غني بالبروتينات والفيتامينات، التي يمكن أن تساعد في تعزيز جهاز المناعة، يُعرف البيض بأنه خزانة للفيتامينات والمعادن الضرورية لتحسين جهاز المناعة لديك، خاصة إذا كان عمرك يزيد على 40 عاماً.

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2. الأسماك الدهنية

تحتوي الأسماك مثل السلمون والتراوت على دهون صحية تساعد على تحسين جهاز المناعة لديك. تدعم هذه الدهون الصحية أيضاً صحة المخ والقلب والمفاصل، خاصة بالنسبة للنساء فوق سن 40 عاماً.

3. بذور الشيا

محملة بمضادات الأكسدة ومجموعة متنوعة من العناصر الغذائية، لبذور الشيا قدرة فريدة على امتصاص السوائل، وتعد بذور الشيا غنية بمضادات الأكسدة وأحماض أوميجا 3 الدهنية، وهي مفيدة لتقوية المناعة.

4. الزبادي

يمكن أن يساعد تناول الزبادي في تقوية القناة المعوية، مما يساعد على منع أمراض الجهاز الهضمي المناعي مثل مرض الاضطرابات الهضمية.

الزبادي مليء بالبروبيوتيك التي تساعد في القضاء على البكتيريا السيئة في المعدة وهي تقوية مناعية كبيرة لكبار السن .

5. السبانخ

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غنية بفيتامين ج ومليئة بالعديد من مضادات الأكسدة وبيتا كاروتين، وتعتبر السبانخ إضافة جيدة للنظام الغذائي.

السبانخ غنية بفيتامين K أيضاً، مما يجعل الخضروات الورقية ضرورية لنظام غذائي يعزز المناعة، بالإضافة إلى العديد من مضادات الأكسدة وبيتا كاروتين، والتي قد تزيد من قدرة الجهاز المناعي على مكافحة العدوى.

6. البروكلي

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يحتوي البروكلي على مادة السلفورافان، وهي مادة يمكن أن تساعد في تعزيز الهضم وحماية الأمعاء.

تشير الدراسات إلى أن كوباً واحداً من البروكلي يمكن أن يساعد في تحسين جهاز المناعة بسبب محتواه الغني بالبيتا كاروتين. بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود المعادن، مثل الزنك والسيلينيوم يساعد أيضاً.

7. ثمار الحمضيات

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الفواكه المنعشة مثل البرتقال والجريب فروت والليمون هي مصادر غنية بفيتامين سي، والتي عند الاستهلاك المنتظم والمسيطر عليها، يمكن أن تساعد في تحسين جهاز المناعة وعمله.

8. الماء

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من الضروري شرب ما لا يقل عن ثمانية أكواب من الماء يومياً للحفاظ على رطوبة الأغشية المخاطية وتقليل فرصة الإصابة بالإنفلونزا أو نزلات البرد. يمكن أن يساعد الحفاظ على رطوبة الجسم في عمل الجهاز المناعي بشكل جيد.