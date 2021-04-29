شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: اكتشاف سلالة كورونا الهندية داخل مدرسة فى بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن رصد ثلاث حالات من متغير كورونا الهندى داخل مدرسة فى مدينة ليستر الإنجليزية، ما أثار حملة مكبرة من الاختبارات لاكتشاف أى حالات محتملة، ووفقا للتقرير تم اكتشاف السلالة، المرتبطة بانفجار عدد الحالات فى الهند، 132 مرة فى المملكة المتحدة لكن الخبراء يقولون إنه من المحتمل أن يكون هناك مئات أخرى.



النسخه الهندية

وقال مدير الصحة العامة فى مدينة ليستر البروفيسور إيفان براون إن جميع الحالات المصابة بالسلالة الهندية تم عزلها وتتبع المخالطين، ولم تتم تسمية المدرسة وليس من المعروف ما إذا كانت حالات المتغير B.1.617 بين التلاميذ أو الموظفين.

وقال رؤساء مجلس المدينة إن الأشخاص سافروا قبل إضافة الهند إلى القائمة الحمراء البريطانية يوم الجمعة، لكنهم لم يحددوا ما إذا كانوا قد ذهبوا إلى الهند نفسها.

ليستر التى كانت مرارًا وتكرارًا نقطة ساخنة لفيروس كوفيد لديها ثانى أكبر مجتمع هندى فى إنجلترا، حيث يبلغ عدد سكانها نحو 38000 شخصًا يشكلون 28% من سكان المدينة، وتأتى الحالات فى بريطانيا فى الوقت الذى تمر فيه الهند بأزمة عميقة، حيث أدت موجة ثانية من كورونا إلى زيادة العبء على المستشفيات والمشارح، حيث اصطف المرضى المصابون على نقالات فى الشوارع وحرق المسئولون الجثث فى الحدائق العامة.

وتم تسجيل 360 ألف حالة إيجابية فى الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى جانب 3283 حالة وفاة، وهو اليوم الأكثر دموية فى الهند بسبب الوباء حتى الآن.





ما السلالة الهندية لكورونا؟

الاسم B.1.617

متى وأين تم اكتشافها؟

تم الإبلاغ عن البديل لأول مرة من قبل الحكومة الهندية في أواخر مارس، لكن يبدو أن الحالات الأولى تعود إلى أكتوبر 2020، وقال رؤساء الصحة العامة في إنجلترا إنه تم اكتشافه في 21 دولة اعتبارًا من 19 أبريل، وتظهر الأرقام الرسمية أنه تم رصده 132 مرة في بريطانيا.

ما الطفرات التي لديها؟

تحتوى على 13 طفرة تميزه عن فيروس كورونا الأصلى الذى ظهر فى الصين لكن النوعين الرئيسيين هما E484Q و L452R.





هل هو أكثر عدوى وهل يمكنه التهرب من اللقاحات؟

وتم العثور على طفرة L452R أيضًا في البديل الكاليفورني B.1.429، على الرغم من أن الاثنين تطور بشكل مستقل ويعتقد أنه يجعل السلالة الأمريكية أكثر عدوى بنسبة 20%.