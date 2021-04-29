شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يكشف فوائد مذهلة للثوم في علاج فطريات الجلد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشف دكتور موفق طيب، استشاري أمراض الحساسية والربو، وعضو تدريس كلية الطب بجامعة جدة، عن فوائد مذهلة للثوم في علاج فطريات الجلد. وشرح “طيب” طريقة تخفيف فطريات الجلد بالثوم، وقال عبر “تويتر”: -رطب الجزء المصاب بالماء الفاتر.

-ضع قطعة من القماش فوق الثوم، وأغلقها من الجوانب بلاصق صغير.

-ضع القطعة على المنطقة المصابة واستبدلها كل 3 ساعات ونصح باستخدام الثوم الطازج في كل مرة، وتناول الثوم يوميًا أيضًا.

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