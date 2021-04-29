لقاح كورونا للأطفال.. "بيونتك" تطلب الترخيص

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة "بيونتك" الألمانية لتصنيع اللقاحات أنها ستطلب ترخيصا لاستخدام لقاحها المضاد لكورونا للأطفال من سن 12 عاما بالاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم الشركة، الخميس، إن من المحتمل تقديم الطلب "خلال الأيام القليلة المقبلة" إلى وكالة الأدوية الأوروبية.

وفي الوقت نفسه، ذكرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية أن من المقرر تقديم الطلب يوم الأربعاء المقبل.

من جانبه، قال رئيس شركة "بيونتك"، يوجور ساهين: "قدمنا بيانات الدراسة الخاصة بمن تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما، من أجل الموافقة عليها في الولايات المتحدة؛ أما في أوروبا نحن في الخطوات الأخيرة"، بحسب ما نقلته "دير شبيجل".

وعادة ما تستغرق عملية الموافقة في وكالة الأدوية الأوروبية بضعة أسابيع فقط.