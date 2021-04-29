شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يعانى بعض المتعافين من كورونا من تساقط الشعر؟.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تعانى من تساقط الشعر بعد التعافى من عدوى فيروس كورونا فأنت لست وحدك، فقد أعرب الأطباء الهنود عن قلقهم من حدوث ارتفاع حاد فى عدد حالات تساقط الشعر المؤقتة، والمعروفة أيضًا باسم تساقط الشعر الكربى، فى مرضى ما بعد التعافى من كورونا بسبب الإجهاد البدنى والعاطفى.

وأكدت دراسات متعددة أيضًا أن تساقط الشعر هو أحد الآثار اللاحقة لفيروس كورونا، ففى الوقت الحالى تظهر مشاكل مثل تساقط الشعر بسرعة كأحد الآثار الجانبية الشائعة لهذا الوباء، ويُبلغ الأشخاص غير المصابين بفيروس كورونا أيضًا عن تساقط الشعر بسبب الإجهاد الناجم عن تهديد كورونا.



تساقط الشعر فى مرضى كورونا

ما الذى يسبب تساقط الشعر بعد الإصابة بفيروس كورونا؟

وفقًا للدكتور ديبراج شوم ، جراح التجميل ومدير العيادات التجميلية في مومباي ، يبدأ تساقط الشعر بعد التعافى من كورونا عادةً بعد شهرين أو ثلاثة أشهر من تعافي المريض، وقال إن تساقط الشعر الملحوظ يبدأ عادة بعد نحو 55 يومًا من التعافي.

ويحدث تساقط الشعر بسبب الحمى بسبب العدوى، أو تغيير النظام الغذائى، أو الإجهاد بسبب العزلة، أو القلق، أو الخوف من فقدان الوظيفة، ويُعرف تساقط الشعر هذا باسم تساقط الشعر الكربى.

وأوضح الدكتور شوم أن هذه الحالة هى شكل مؤقت من أشكال تساقط الشعر وغالبًا ما تظهر في مرضى كورونا بسبب الصدمة التي يعاني منها الجسم نتيجة للحمى وأعراض أخرى، مضيفًا أنهم رأوا نحو 20 مريضًا يعانون من تساقط الشعر هذا مؤخرًا.

وليس فيروس كورونا السبب الوحيد الذي يمكن أن يسبب هذا النوع من تساقط الشعر، لكن هناك عوامل أخرى مثل التغييرات في النظام الغذائي، وفقدان الوزن، والتغيرات الهرمونية المفاجئة، ونقص الحديد يمكن أن تسرع هذه العملية.

يحدث تساقط الشعر عادة من جميع أنحاء فروة الرأس، ويعد تساقط الشعر الكربي حالة مؤقتة تتحسن في نحو ثلاثة إلى ستة أشهر بعد ظهور تساقط الشعر .

كيفية مكافحة تساقط الشعر بعد التعافي من مرض كوفيد -19

إذا كان تساقط الشعر ينذر بالخطر فمن المستحسن استشارة طبيب أمراض جلدية جيد لعلاج تساقط الشعر. إذا كان تساقط الشعر مصحوبًا بحكة أو تقشر في فروة الرأس ، فاذهب إلى أخصائي الشعر للحصول على علاجات محددة، ويوصي أطباء الجلد في عيادات التجميل بممارسة الرياضة والتخلص من التوتر وتناول نظام غذائي متوازن لمكافحة تساقط الشعر. فيما يلي بعض النصائح التي اقترحها الدكتور كابور للتخلص من تساقط الشعر:

قل وداعًا للتوتر: استرخ ، وخذ نفسًا عميقًا ، وحافظ على نمط حياة صحي ، ودع التعافي يأخذ مجراه، قم بتضمين بضع دقائق من التأمل وتمارين التنفس في الجدول اليومي.

قم بالتبديل إلى حمية الخضروات الملونة وتضمين كميات كبيرة من الخضار والفواكه الموسمية الملونة مثل السبانخ والخس والبرتقال والتين والفلفل في نظامك الغذائي اليومي.

قم بعمل تمرين روتيني: جرب مزيجًا من تمارين القلب وتمارين القوة واليوجا. من المهم أيضًا الحصول على قسط جيد من النوم ليلاً.

تجنب منتجات وعلاجات تصفيف الشعر: اتبع روتينًا لطيفًا للعناية بالشعر واستخدمي المنتجات التي تناسب نوع شعرك.

تناول المكملات الغذائية: قد تساعدك مكملات الحديد وفيتامين د، لكن تناولها بعد استشارة طبيبك لاستعادة صحة الشعر.