صور.. مقبرة كورونا الوحيدة في دكا تعاني زحام الجثث

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تشهد الجبانة الوحيدة المخصصة لضحايا فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في داكا عاصمة بنجلاديش زيادة كبيرة في عمليات دفن الموتى.

يأتي ذلك وسط موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا دفعت البلاد إلى إغلاق ممتد.

وجبانة رايربازار الواقعة على مشارف داكا الشمالية هي المكان الوحيد الذي يدفن فيه ضحايا الجائحة بالعاصمة منذ أبريل/ نيسان 2020.





وقال جاسم الدين، المسؤول عن الجبانة، عقب دفن أحد الموتى "كل يوم يصل ما بين 15 و20 جثة للجبانة لدفنها.. آلاف يموتون".

وذكرت صحيفة دكا أن الجبانة استوعبت 27 ضحية لكورونا في يناير/ كانون الثاني و55 في مارس/ آذار. وفي أبريل/ نيسان قفز العدد لأكثر من 100 في أول أسبوعين فحسب.

ويوم الثلاثاء، أعلنت بنجلاديش رصد 3031 إصابة جديدة و78 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 754614 والوفيات إلى 11305.



