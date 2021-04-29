مباحثات الحدود بين لبنان وإسرائيل.. تحديد موعد الاستئناف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد مصدران لبنانيان رسميان، الخميس، أن محادثات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل سيتم استئنافها الأسبوع المقبل.

وقال مسؤول لبناني، طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية الأمر، لـ"رويترز" إن "الجانب الأمريكي أخطر لبنان أن المحادثات ستستأنف يوم الإثنين".

وذكر المسؤول اللبناني الثاني أن "استئناف المحادثات سيتزامن مع زيارة الوسيط الأمريكي جون دروشر، المقرر أن يصل لبنان في يوم لم يتحدد من الأسبوع المقبل".

ولم يتسن الاتصال بمسؤولي السفارة الأمريكية للحصول على تعقيب.

وبدأت المفاوضات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي في محاولة لحل النزاع الذي عرقل عمليات التنقيب عن النفط والغاز في منطقة يحتمل أن تكون غنية بالغاز، لكن المحادثات توقفت منذ ذلك الحين.

وكان الرئيس اللبناني حدد نقطة انطلاق لبنان لترسيم حدوده البحرية مع إسرائيل في إطار محادثات بوساطة أمريكية، على أساس الخط الذي ينطلق برا من نقطة رأس الناقورة استنادا إلى الخط الوسطي"، كما هو محدد بموجب اتفاق 1923، ويمتد باتجاه البحر".

ورأس الناقورة، هي منطقة محمية طبيعية تقع في إسرائيل إلى أقصى الجنوب من السهل الساحلي في جنوب لبنان، وتتميز هذه المنطقة بالصخور التي تنزل إلى مياه البحر المتوسط، ارتفاعها 300 متر، وفي جنوبها تتواجد ثلاث جزر.

هذا المسار أكد مصدر أمني أنه يوسع المنطقة المتنازع عليها إلى حوالي 2300 كيلومتر مربع من حوالي 860 كيلومترا مربعا.

وتضخ إسرائيل بالفعل الغاز من حقول بحرية ضخمة، لكن لبنان، الذي لم يجد بعد احتياطيات غاز تجارية في مياهه، بحاجة ماسة إلى السيولة من مانحين أجانب إذ يواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.