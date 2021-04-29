4 طرق لزيادة مستوى الأكسجين فى الدم بشكل طبيعى

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القاهرة - سامية سيد - تحتاج المرحلة الحالية إلى اتخاذ المزيد من الاحتياطات ومساعدة بعضنا البعض لخوض المعركة مع فيروس كورونا وحماية الجهاز التنفسى وتوافر الأكسجين الكافى الذى نحتاجه للبقاء على قيد الحياة، وهو المكون الرئيسى للحفاظ على صحتنا، وهناك بعض الطرق التى يمكن من خلالها زيادة مستويات الأكسجين فى الدم بشكل طبيعى، وتحسين القدرة على التنفس وفقا لما ذكرها موقعonly my health الطبى ومن أهمها :

طرق لزيادة الأكسجين فى الدم بشكل طبيعى 1 تناول المزيد من الفاكهة

تناول الفاكهة الغنية بمضادات الأكسدة مفيد جدًا لرئتيك، ويساعد الرئتين على الأداء الجيد ويقلل من تدهور وظائف الرئة، وقد يساعد هذا بشكل خاص أولئك الذين اعتادوا التدخين فى وقت سابق، والفواكه الغنية بمضادات الأكسدة هى البطيخ والموز والتفاح والبرتقال والطماطم، لذلك فإن تناول المزيد من الفاكهة يمكن أن يزيد من قدرتك على التنفس ويقلل من خطر الإصابة بفشل الرئة.



فواكة

2 - ممارسة التمارين الرياضية

قم بتمارين الجسم الأساسية والجزء العلوى من الجسم، حيث يؤدى القيام بالمزيد من التدريبات الأساسية وتمارين الجزء العلوى من الجسم إلى تحسين تنفسنا بسبب تشكيل الموقف الصحيح، كما أن تمارين رفع الأثقال تزيد من قوة العظام وتقوى الصدر أيضًا.



التمارين

3- أداء التمارين الهوائية

أفضل طريقة لزيادة المقاومة فى رئتيك هى ممارسة التمارين الهوائية، فالمقاومة هى المفتاح فى هذا الوباء، وتركز التمارين الهوائية على الأكسجين الذي تتناوله مع كل عرض، ويمكن تضمين ذلك في روتينك اليومى المعتاد، ولا يحتاج حتى إلى أى معدات، ويمكن أيضًا أداء التمارين الهوائية في شكل المشي السريع، وتشمل التمارين الأخرى ركوب الدراجات والجرى والرقص وما إلى ذلك، وهذا يرفع معدل ضربات القلب ويجعلك تتنفس بشكل أعمق ما يحسن قدرة الرئة.

4 التنفس من البطن

هو شكل من أشكال التنفس البطنى الذى يحسن معدل التنفس ويساعد فى إجراء التنفس، يمكن القيام بذلك أيضًا من خلال الأثقال لكن الطريقة الأسهل للقيام بذلك هى إرخاء كتفيك والاستلقاء، ضع إحدى يديك على بطنك والأخرى على صدرك، واستنشق من خلال أنفك وعندما تشعر أن معدتك قد تحركت أكثر من صدرك أخرج الزفير من خلال شفتيك، أثناء الزفير يجب أن تضغط برفق على بطنك وشفتيك.