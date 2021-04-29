تغيرات الأسبوع الرابع والخامس من الحمل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 أبريل 2021 10:34 صباحاً - جدول المحتوى

1.تنمية الطفل

2.الأعراض في الأسبوع الرابع و الخامس من الحمل

3.قائمة المراجعة الخاصة بك في خمسة أسابيع من الحمل

أنت الآن حامل في الأسبوع الرابع والخامس وفي بداية الشهر الثاني من الحمل، هل تعلمين أن هذا هو الوقت الذي يبدأ فيه قلب طفلك الصغير في التكون؟ الشهر الثاني هو أيضًا عندما تعرف معظم النساء أنهن حوامل،هل لديك فضول لمعرفة ما يحدث أيضًا في هذا الأسبوع من الحمل؟

كشف الدكتور أحمد الجزار استشارى النساء التوليد وعلاج العقم عن المزيد من تطور طفلك في خمسة أسابيع ، والأعراض التي قد تواجهها ، والنصائح التي تحتاج إلى تذكرها في هذه المرحلة.

1.تنمية الطفل

خمسة أسابيع من الحمل



في خمسة أسابيع من الحمل ، يبدأ الطفل في النمو بسرعة كبيرة. يشير هذا أيضًا إلى الفترة الجنينية حيث تبدأ الهياكل الرئيسية في التكون.

الحجم: يكون طفلك بحجم حبة أقل من 1/4 بوصة ، في خمسة أسابيع من الحمل. إنه صغير ولكنه مرئي .

القلب: القلب هو أول عضو جنيني وظيفي يتطور ويبدأ في الضرب وضخ الدم في حوالي اليوم 21 أو 22 بعد الإخصاب، هذا لا يعني أن طبيبك يجب أن يكتشف نبضات القلب في هذا الوقت، للكشف عن ضربات القلب بواسطة التصوير فوق الصوتي الطبيعي للولادة ، عليك الانتظار لبضعة أسابيع أخرى.

الدماغ: يبدأ الأنبوب العصبي في التكون. في وقت لاحق ، يشكل الحبل الشوكي والدماغ والأعصاب الرئيسية الأخرى.

والدماغ والأعصاب الرئيسية الأخرى. علامات أخرى: بعض السمات التي يطورها طفلك أو يطورها في خمسة أسابيع هي .

ينتج الكبد خلايا الدم،يحدث تكوين خلايا الدم لأول مرة

حتى الكلى تتشكل بحلول الأسبوع الخامس من الحمل

تتشكل أصابع صغيرة ومتشابكة

الوجه له مظهر

تبدأ العيون والأطراف أيضًا في هذه المرحلة

يتم تشكيل المشيمة لتغذية الطفل

يتطور الجهاز الهضمي والأوعية الدموية

في القسم التالي ، نسرد العلامات والأعراض التي قد تواجهينها خلال الأسبوع الخامس من الحمل.

2.الأعراض في الأسبوع الخامس من الحمل

الأسبوع الخامس من الحمل

هذا هو الأسبوع الذي تكون فيه هرمونات الحمل في ذروتها ويمكن تأكيد حملك. في الأسبوع الخامس من الحمل ، يبدأ جسمك في إظهار أعراض الحمل المبكرة.

التعب: خلال الأسبوع الخامس من الحمل ، قد تشعرين بالإرهاق لأن جسمك ينتج مستويات عالية من البروجسترون الضروري للحفاظ على الحمل. أيضًا ، يعمل جسمك بشكل إضافي على إنتاج المزيد من الدم للطفل وبالتالي يتعب بسهولة.

من الحمل ، قد تشعرين بالإرهاق لأن جسمك ينتج مستويات عالية من البروجسترون الضروري للحفاظ على الحمل. أيضًا ، يعمل جسمك بشكل إضافي على إنتاج المزيد من الدم للطفل وبالتالي يتعب بسهولة. الغثيان والقيء: يُعرف أيضًا باسم غثيان الصباح ، وتظهر هذه الأعراض بعد فترة وجيزة من الحمل. قد يستمر حتى نهاية المرحلة الأولى أو الثانية من الحمل بالنسبة لبعض النساء ، بينما قد يمر القليل منه خلال الأشهر التسعة.

الصداع وتقلب المزاج: التقلبات الهرمونية في الجسم يمكن أن تكون مسؤولة عن الصداع خلال الأسابيع الأولى بعد الحمل. قد تعاني بعض النساء أيضًا من تقلبات مزاجية خلال الأسبوع الخامس من الحمل وما بعده.

نزيف خفيف أو بقع دم: وهو نزيف انغراس يحدث بعد أن يلتصق الجنين بالرحم. بعض النساء يعانين من هذا ، والبعض الآخر لا. لا داعي للقلق لأنه لا يدوم طويلاً. لكن عليك دائمًا مراجعة طبيبك.

رقة الثدي: قد تعاني بعض النساء من رقة وانتفاخ في الثدي مع إحساس بالوخز.

أخرى: كثرة التبول ، الرغبة الشديدة في تناول الطعام ، النفور من الطعام ، حرقة المعدة ، وعسر الهضم قد تكون أعراضًا أخرى قد تعاني منها بعض النساء مع بلوغ الأسبوع الخامس من الحمل.

سواء كنت أماً لأول مرة أو كان لديك أطفال من قبل ، فإن بعض هذه التغييرات الجسدية يمكن أن تكون مرهقة جدا، إذا كانت هذه التغييرات تزعجك ، فاقرئي للحصول على نصائح حول كيفية إدارة التغييرات التي تحدث في هذا الوقت.

3. قائمة المراجعة الخاصة بك في خمسة أسابيع من الحمل



يمكن أن تكون المرحلة الأولى من الحمل ضعيفة وقد تتطلب منك الاعتناء بنفسك وبالصغير في بطنك. إليك بعض النصائح التي يمكنك اتباعها للبقاء بصحة جيدة.

قمي بزيارة الطبيب: قد يكون هذا هو موعدك الأول مع الطبيب بعد تأكيد الحمل. سيتم فحص ضغط دمك ووزنك. قد يسألك الطبيب عدة أسئلة مثل تاريخ آخر دورة شهرية لك ، وحالات الحمل السابقة ، والحساسية للأدوية أو أي شيء آخر.

قد يقترحون نظامًا غذائيًا معينًا ومكملات غذائية ، بالإضافة إلى أي أدوية إذا لزم الأمر ، بناءً على المعلومات التي تشاركها. لذا كن منفتحًا مع طبيبك أثناء الفحص الأولي.

تناولي الأطعمة الصحية والبقاء رطباً: من الضروري اتباع نظام غذائي متوازن يشمل الخضار والفواكه والمكسرات ومنتجات الألبان والحبوب. تأكدي أيضًا من أنك تشرب كمية كافية من الماء.

قللي من الكافيين وتجنبي الوجبات السريعة: قللي من تناول القهوة والأطعمة المقلية والسكرية وتوقفي عن التدخين تمامًا لأن ذلك يمكن أن يؤثر سلبًا على الحمل.

تناولي فيتامينات ما قبل الولادة: إذا كنتِ تتناولين فيتامينات ما قبل الولادة قبل الحمل ، يمكنكِ الاستمرار في تناولها. ومع ذلك ، استشير الطبيب لأنه قد يغير الأدوية أو الجرعة إذا لزم الأمر.

خذي قسطًا من الراحة: نظرًا لأنك تميل إلى الشعور بالتعب بسهولة تامة الآن ، خذ قسطًا من الراحة كلما أمكن ذلك. أيضًا ، لا ترهقي نفسك بالقيام بأنشطة شاقة خلال هذا الوقت من الحمل

الأسبوع الخامس من الحمل هو وقت ضعيف ، لذلك عليك أن تعتني بنفسك جيدًا،بجانب اتباع النصائح المذكورة أعلاه ، حاول أن تكوني في بيئة إيجابية محاطة بأحبائك، سيساعدك هذا على البقاء سعيدة ، وهو أمر جيد للحمل وطفلك.

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