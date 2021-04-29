كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 أبريل 2021 10:34 صباحاً - نبات المر هو عصارة مجففة ذات لون بني محمر من شجرة شائكة، تُعرف أيضاً باسم C. molmol، موطنها شمال شرقي أفريقيا وجنوب غربي آسيا، تُستخدم عملية التقطير بالبخار لاستخراج زيت المر العطري، والذي يتحول إلى لون كهرماني إلى بني وله رائحة ترابية، لطالما استخدم المر في الطب الصيني التقليدي والطب الهندي القديم، يقوم العلماء الآن باختبار الاستخدامات المحتملة للزيت، بما في ذلك الألم والالتهابات وتقرحات الجلد، تحدثنا الدكتور هند مأمون خبيرة الطب البديل عن فوائد المر للحامل.

فوائد المر للحامل

فوائد المر للحامل

فيما يلي 6 فوائد للمر للحامل صحية وتعالج بعض مشاكل الحمل.

1. يقتل البكتيريا الضارة

استخدم قدماء المصريين نبات المر والزيوت الأساسية الأخرى لتحنيط المومياوات، لأن الزيوت لا توفر فقط رائحة لطيفة ولكن أيضاً تسوس بطيء. يعرف العلماء الآن أن السبب في ذلك هو أن الزيوت تقتل البكتيريا والميكروبات الأخرى، بالإضافة إلى ذلك، كان بخور المر، غالباً مع اللبان، يُحرق في أماكن العبادة للمساعدة في تنقية الهواء ومنع انتشار الأمراض المعدية، بما في ذلك الأمراض التي تسببها البكتيريا.

وجدت إحدى الدراسات الحديثة أن حرق نبات المر والبخور قلل من عدد البكتيريا المحمولة في الهواء بنسبة 68٪، تم استخدام زيت المر لقتل البكتيريا الضارة قبل وقت طويل من اكتشاف العلماء أن الميكروبات تسبب الأمراض المعدية. قد يكون له تأثير على بعض البكتيريا المقاومة للأدوية ومرض لايم.

2. قد يدعم صحة الفم

تحتوي بعض غسولات الفم ومعاجين الأسنان الطبيعية على زيت المر، مما قد يساعد في تخفيف تقرحات الفم والتهاب اللثة. لا تبتلع هذه المنتجات أبداً.

3. يدعم صحة الجلد وقد يساعد في التئام القروح

قد يساعد تطبيق زيت المر المخفف على بشرتك في التئام الجروح ومحاربة الميكروبات التي يمكن أن تسبب الالتهابات. قد يمنع الزيت أيضاً نمو فطريات الجلد، بما في ذلك السعفة وقدم الرياضي.

4. يكافح الألم والتورم

آلام المفاصل

يعد الألم، مثل الصداع وآلام المفاصل وآلام الظهر، شكوى شائعة،يحتوي زيت المر على مركبات نباتية قد تخفف الألم مؤقتاً عن طريق إرسال إشارات إلى عقلك بأنك لست في حالة ألم، قد يمنع أيضاً إنتاج الجسم للمواد الكيميائية الالتهابية التي تؤدي إلى التورم والألم.

5. قد يكون من مضادات الأكسدة القوية

مضادات الأكسدة القوية

أظهرت الدراسات التي أجريت على أنابيب الاختبار والحيوانات أن زيت المر هو أحد مضادات الأكسدة القوية وأكثر فاعلية من فيتامين هـ. ومع ذلك، هناك حاجة لدراسات بشرية.

6. يقتل بعض الطفيليات

تشير بعض الأبحاث البشرية إلى أن عقار المر هذا قد يكون فعالاً أيضاً ضد الطفيلي المتورقة العملاقة، والتي يمكن أن تسبب أمراض الكبد والقناة الصفراوية. ومع ذلك، فشلت دراسات أخرى في رؤية فائدة.

والقناة الصفراوية. ومع ذلك، فشلت دراسات أخرى في رؤية فائدة. تشير الدراسات الأولية إلى أن الأدوية التي تحتوي على نبات المر قد تساعد في علاج بعض الطفيليات الشائعة، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث حول فعاليتها وسلامتها.

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