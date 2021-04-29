كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 أبريل 2021 10:34 صباحاً - تعرف المليسة بأنها عشبة لنبات معمر له ساق مربعة، وله أزهار بيضاء وأحياناً قرمزية وتحتوي الثمرة على أربع بذور وتحتوي العشبة عامة على زيت طيار، وينتمي هذا العشب لفصيلة الشفوية، وتنمو في جنوب أوروبا وحوض البحر الأبيض المتوسط، وله أسماء متعددة منها الترنجان المخزني، وأحياناً يطلق عليه الحبق الترنجاني، أو المليسة المخزنية.

وعلى مر العصور اكتشف العلماء وأهل الطب فوائد عديدة لهذه العشبة، ولذلك قررت " الخليج 365" أن تقدم لك شرحاً مبسطاً لفوائدها للحامل من خلال اللقاء مع إختصاصية التغذية عايدة مطر حيث أشارت للآتي.

فوائد عامة لعشبة المليسة

تعرف بحشيشة النحل

يطلق على عشبة المليسة حشيشة النحل لأنه يظهر على النبات أزهار بيضاء صغيرة مليئة بالرحيق تجذب النحل.

تنتج عشبة المليسة رائحة عطرة تشبه رائحة النعناع.

ولذلك فهي تعتبر من المنكهات التي تضاف إلى أصناف من الطعام والحلوى.

تستخدم أوراق المليسة المسحوقة على شكل دهان للجلد لطرد البعوض.

كما يستخدم شاي الأوراق في تقليل التوتر، ومحاربة أعراض القلق عند الكبار.

فوائد عشبة المليسة للحامل

تساعد على محاربة القلق والتوتر

يعمل شاي أوراق عشبة المليسة على تهدئة أعصاب الحامل، ويحميها من القلق والتوترـ ويساعد على النوم الهادىء.

تحتوي أوراق المليسة عند تحضيرها على شكل شاي على مضادات للفيروسات والبكتيريا، ولذلك تعد من العوامل المساعدة لتعزيز مناعة الجسم.

يستخدم الزيت العطري المستخرج من عشبة المليسة في المساج للحوامل للمساعدة على استرخاء العضلات والجسم، حيث يخلط مع زيوت أخرى ومنها زيت الليمون.

يستخدم الزيت العطري المستخرج من عشبة المليسة في تدليك العضلات، وكذلك كمسكن لآلام العضلات والكدمات.

تعمل عشبة المليسة على التخفيف من آلام الولادة.

محاذير إستخدام عشبة المليسة للحامل

تعطى بحذر للحامل التي تعاني من قصور الغدة الدرقية

وجدت الدراسات أن عشبة المليسة على شكل شاي تعطى بحذر للنساء الحوامل اللواتي يعانين من قصور في الغدة الدرقية.

كما لا زالت هناك دراسات حول الزيوت العطرية المستخرجة منها وتأثيرها عند خلطها بعطور أخرى.

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