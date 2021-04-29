صحة ورشاقة

هل «الاستحمام بالماء البارد» يقي من السكّري؟

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محمد الفلاح - الخميس 29 أبريل 2021

كشف طبيب وباحث بريطاني النقاب عن طريقة فريدة وبسيطة للوقاية من خطر مرض السكري من الفئة الثانية، يمكن اعتبارها الأسرع والأسهل بالنسبة للمرضى.

 

وأكد الباحث البريطاني والأستاذ في جامعة «بورتسموث»، مايك تيبتون، أن الاستحمام بالماء البارد يقلل من أعراض السكري لدرجة كبيرة ويخفف من المرض لأن الماء البارد له تأثير مقلل للحالة الالتهابية في جسم الإنسان، وبالتالي يمكن أن يمنع تطور مرض السكري ومضاعفاته.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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