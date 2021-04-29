هل «الاستحمام بالماء البارد» يقي من السكّري؟

محمد الفلاح - الخميس 29 أبريل 2021

كشف طبيب وباحث بريطاني النقاب عن طريقة فريدة وبسيطة للوقاية من خطر مرض السكري من الفئة الثانية، يمكن اعتبارها الأسرع والأسهل بالنسبة للمرضى.



وأكد الباحث البريطاني والأستاذ في جامعة «بورتسموث»، مايك تيبتون، أن الاستحمام بالماء البارد يقلل من أعراض السكري لدرجة كبيرة ويخفف من المرض لأن الماء البارد له تأثير مقلل للحالة الالتهابية في جسم الإنسان، وبالتالي يمكن أن يمنع تطور مرض السكري ومضاعفاته.