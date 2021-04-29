هنديان يحملان أمهما المتوفاة بكورونا بدراجة إلى المحرقة

محمد الفلاح - الخميس 29 أبريل 2021

ثار مقطع فيديو، تم تداوله على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، مشاعر الناس عبر العالم.



ويظهر الفيديو ابنين يأخذان أمهما الخمسينية الميتة بفيروس كورونا، إلى المحرقة على دراجة نارية في ظل عدم توفر سيارات إسعاف في ولاية أندرا براديش الهندية.

وتعبر الصورة المفجعة عن الوضع المدمر لكورونا في الهند، خاصة مع نقص الأكسجين وسيارات الإسعاف، وكذا امتلاء الأسرة في المستشفيات.