شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لخلايا الدماغ عند الإصابة بـ ألزهايمر؟ دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف باحثون من معهد سالك الأمريكى، عن مسار مرض ألزهايمر داخل خلايا الدماغ، ومراحل تطور المرض لدى المصابين به، طبقا لما نشره موقع ميديكال إكسبريس، وأكدت الدراسة أن مرض ألزهايمر يحدث من خلال نمو الخلايا العصبية التى تشبه خلايا الدماغ لدى المرضى الأكبر سنًا، وحينها تفقد تلك الخلايا هويتها الخلوية وتبدأ أعراض المرض التى تتعلق بفقدان الذاكرة.





وقالت الدراسة إنه على الرغم من انتشار مرض ألزهايمر، لا توجد حتى الآن علاجات، ويرجع ذلك إلى صعوبة دراسة كيفية تطور المرض، لذا تستهدف الدراسة التعرف على مسار المرض وماذا يفعله بخلايا الدماغ لتحديد آليات علاجية جديدة، وأوضح الباحثون أن خلايا الدماغ لمرضى ألزهايمر، تتميز بعلامات الإجهاد بالإضافة إلى التغيرات التى تصبح فيها الخلايا لتكون متشابهة بالخلايا السرطانية، حيث تتدهور خلايا الدماغ مع تقدم العمر، ما يشير إلى أن خطر الإصابة بمرض الزهايمر يزداد أضعافًا مع تقدم العمر.

ووجد الباحثون أن الخلايا العصبية لدى المصابين بمرض ألزهايمر لها خصائص مميزة تختلف عن خلايا الأشخاص الأصحاء، حيث تبين أن خلايا ألزهايمر تفتقر إلى الهياكل المشبكية، والتى تعد مهمة لإرسال الإشارات إلى بعضها البعض، بالإضافة إلى التغييرات فى مسارات الإشارات الخاصة بهم، والتى تتحكم فى وظيفة الخلية، التى تعرضت للإجهاد عند الإصابة لذلك يشعر المرضى بالعديد من الأعراض أهمها فقدان الذاكرة والتدهور المعرفى.