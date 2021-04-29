شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على متلازمة هورنر وأسبابها وأهم مضاعفاتها وأعراضها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وكشف تقرير نشر فى موقع healthline عن أسباب حدوث متلازمة هورنر أو المعروفة باسم شلل العين الودى. س: ما هى متلازمة هورنر؟

ج: تحدث نتيجة اضطراب في مسار الأعصاب التي تمتد من الدماغ إلى الوجه، وتظهر العلامات أو الأعراض الأكثر شيوعًا في العين لدى المصابين، وعادة ما تؤثر أعراض متلازمة هورنر على جانب واحد فقط من وجهك، ومن أهم أعراضها.

ما أبرز أعراض متلازمة هورنر؟

تتنوع أعراض الإصابة وتشمل تراجع حجم بؤبؤ إحدى العينين عن الأخرى، أو اتساع إحدى العينين في الغرفة المظلمة ما يصعب الرؤية، بالإضافة التى تدلى الجفون، والإصابة بحالة عدم التعرق في جهة واحدة من الوجه.

س: لماذا تحدث متلازمة هورنر؟

ج: السبب العام لمتلازمة هورنر هو تلف المسار العصبي بين الدماغ والوجه فيما يسمى بالجهاز العصبي الودي، والذى يتحكم في العديد من الأشياء بما في ذلك معدل ضربات القلب وضغط الدم والعرق وغيرها، و يسمح هذا النظام لجسمك بالاستجابة بشكل صحيح لأي تغيرات في البيئة من حولك.

س:ما أكثر الخلايا العصبية التى تتأثر عند الإصابة بمتلازمة هورنر؟

ج: الخلايا العصبية التى تمتد من قاعدة الدماغ إلى الجزء العلوي من الحبل الشوكي، من أكثر الخلايا التى تتأثر بالمرض.

س: ما أبرز المضاعفات الناتجة عن هذه المتلازمة؟

ج: من أخطر المضاعفات حدوث صدمة في الرقبة، ولسكتة الدماغية وتكون الأورام، والإصابة بمرض التصلب المتعدد الذي يؤثر على الغطاء الخارجي الواقي للخلايا العصبية، وتلف الأوعية الدموية الرئيسية للقلب.

س: كيف تؤثر متلازمة هورنر علي الرئة؟ج: ينتج عنها تكون ورم على الغطاء الخارجي الواقي للخلايا العصبية، وبالتالي يحدث سرطان الرئة.