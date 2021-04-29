مشروب يحرق الدهون وينزل الوزن قبل العيد

بيروت - نادين محمد - بعد صيام شهر رمضان تبدأ كل سيدة في البحث عن طريقة لحرق الدهون التي اكتسبتها خلال الصيام وتناول ما لذ وطاب عند الافطار للحفاظ على رشاقتها.



تعرفي الى فوائد الأناناس وكيفية الاستعانة به لخسارة وزنكِ قبل العيد.

فوائد الأناناس شهر

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-من أهم الفواكه الصيفية التي تحتوي على الكثير من الماء.

-يساعد في تجنب تناول الحلويات التي تتسبب في زيادة الوزن.

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-يعمل على خفض الوزن بشكل كبيرًا نظرًا لقدرته الفائقة على زيادة الشعور بالشبع.

-يجعلك تقللين من كميات الطعام التي تتناوليها وبالتالي لا تكتسبين المزيد من الدهون والسعرات الحرارية التي تتراكم في الجسم وتسبب زيادة الوزن.

الآن.. وبعد أن تعرفت على فوائد الأناناس، دعينا نُعرفكِ على كيفية اعتماد عصير الأناناس والكيوي في رجيم ما قبل العيد حتى تحرقين المزيد من الدهون:

المكونات:

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كوب عصير أناناس طبيعي خالي من إضافات السكر

2 حبة كيوي مقشرة

عصير ليمونة

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طريقة التحضير:

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-احضري الخلاط لوضع المكونات السابقة مع بعضها البعض واخليطهم جيدًا.

-داومي على تناول هذا المزيج بدل وجبة العشاء واستفيدي من مكوناته في حرق الدهون وتحسين عمل الأيض في الجسم.

-لا تنسي أهمية إدخال الرياضة ضمن برنامج التخسيس لديكِ حتى تساعدكِ في خسارة الوزن بشكل طبيعي.

ملحوظة: عقب انقضاء أيام الرجيم، عليكِ أن تكوني حذرة جدًا عند تناول الطعام حتى لاتستعيدي ماخسرتيه من وزن وبالتالي يحتم عليكِ هنا أن تتبعي نظامًا يعتمد على مقدار تدرج السعرات الحرارية بمعنى أن تزيدي ما تأكليه بالتدريج وليس مرة واحدة .



