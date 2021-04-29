صحة ورشاقة

مع تطعيم جميع البالغين.. بولندا تستعد لإعادة فتح الاقتصاد

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 29 أبريل 2021

تستعد بولندا لإعادة فتح الاقتصاد في مايو في ظل تراجع إصابات في البلاد. وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيسكي إن بلاده تتوقع أنباء خلال أيام عن زيادة عمليات تسليم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، وهو ما قد يسمح لها بتسريع وتيرة هدفها الذي حددته من قبل لتطعيم جميع البالغين الراغبين في تلقي اللقاح بنهاية شهر أغسطس.

 

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مورافيسكي قوله في مقابلة مع شبكة "بولسات نيوز" إنه من المحتمل أن تتجاوز بولندا هدف إعطاء 20 مليون جرعة.

 

وتمكنت بولندا التي يبلغ عدد سكانها 38 مليون نسمة حتى الآن من إعطاء 7ر10 مليون جرعة، وقامت بتطعيم 75ر2 مليون شخص بشكل كامل.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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