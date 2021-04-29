طلب الشرطة لنجله بسبب فواتير الكهرباء والغاز المرتفعة

محمد الفلاح - الخميس 29 أبريل 2021

في واقعة غريبة من نوعها، منع أب إيطالي نجله من الاستحمام ثم اتصل بالشرطة، ليخبرهم بأن ابنه يستهلك كميات كبيرة من الماء والغاز.



استمر الأب في الشكوى من التكلفة المرتفعة لفواتير الكهرباء والغاز التي يتسبب فيها نجله، نتيجة قضاؤه وقتاً طويلاً في الاستحمام، ولذلك منع الأب نجله حتى من الاغتسال، مما أجبر الشاب على تقليل النظافة اليومية بشكل كبير، الأمر الذي أدى الخلاف على إثره إلى تدخل الشرطة، وفقاً لموقع "فان بيدج" الإيطالي.

استدعى الأب صاحب الـ61 عاماً والذي يسكن معه ابنه في مدينة تورينو بشمالي البلاد، الشرطة متصلاً بهم معرباً عن تبذير نجله في استخدامه للمياه والغاز، إذ أخبر السلطات كيف أثار ابنه غضبه بسبب الكميات الزائدة من فواتير الكهرباء والغاز، وادعائه مهاجمة الصبي له بسبب شكواه المستمرة.

وعندما وصل رجال الشرطة إلى المنزل، اكتشفوا حقيقة مختلفة تماماً عن التي وصفها الأب، إذ لم يكن هناك اعتداء من الابن على الأب، بل كانت هناك مشادة أخرى، بسبب القواعد التي كان على الشاب الخضوع لها التي تخص الاستحمام.

وأوضح الابن لرجال الشرطة، أن والده أجبره على الاستحمام بالماء الساخن مرة واحدة فقط كل يومين أو 3 أيام، لتبدأ المشاجرات بينهما عندما أمسك الصبي وهو يقوم بتسخين الماء على النار ليستحم بها بسبب عطل سخان المياه.

لكن نقطة التحول الحقيقة في الأمر حدثت عندما هدد الأب نجله أمام الشرطة بالقتل.

وظهر من التحقيقات التي أجراها رجال الشرطة أن حالة العنف النفسي الحقيقي ضد الأب وابنه استمرت بالفعل لأشهر، لدرجة أن السلطات اكتشفت وجود محضر سابق ضد الأب بسبب سوء المعاملة في الأسرة.

وبناءً على الواقعة الأخيرة والأحداث السابقة، أبعد الأب على وجه السرعة من منزل العائلة وحرر رجال الشرطة محضراً ضده بسبب التهديدات الخطيرة بقتل نجله التي تفوه بها في حضورهم.