رد الجميل.. جسر طبي أمريكي دعما للهند ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة سترسل للهند إمدادات تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار لمساعدتها في مواجهة حالات الإصابة بكورونا.

وأضاف، بيان البيت الأبيض، أن الإمدادات التي تبدأ في الوصول إلى الهند الخميس وتستمر حتى الأسبوع المقبل تشمل ألف أسطوانة أوكسجين و15 مليون كمامة (إن 95) ومليون وحدة لاختبار التشخيص السريع.



وأفاد البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة أعادت أيضا توجيه طلبيتها الخاصة من إمدادات تصنيع لقاح أسترا زينيكا للهند، مما يتيح لها تصنيع أكثر من 20 مليون جرعة للوقاية من كوفيد-19.

وتابع: "مثلما أرسلت الهند مساعدات للولايات المتحدة عندما كانت المستشفيات عندنا تعاني من الضغط في بداية الجائحة فإن الولايات المتحدة عاقدة العزم على مساعدتها وقت شدتها".

وتجاوز عدد الوفيات في الهند بسبب جائحة فيروس كورونا 200 ألف أمس الأربعاء، فيما يرجع في جانب منه إلى نقص الأسرة في المستشفيات ولأكسجين الطبي.

وزاد عدد حالات الإصابة في الأربع والعشرين ساعة الماضية بنحو 361 ألف حالة جديدة وهو أكبر عدد للإصابات في يوم واحد في العالم ليرتفع إجمالي الإصابات في الهند إلى ما يقرب من 18 مليون إصابة.