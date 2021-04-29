شكرا لقرائتكم فيروس كورونا المتحور الهندي من كورونا وصل إلى 17 بلداً حول العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أن نسخة كورونا المتحورة الهندية، التي يُشتبه في أنها المسؤولة عن إغراق الهند في أزمة صحية كبيرة، قد رُصِدت في "17 دولة على الأقل".

وقالت المنظمة إنّ النسخة بي.617.1 المعروفة على نطاق أوسع باسم المتحورة الهنديّة، رُصِدت في "17 دولة على الأقل".

وفي الأيام الأخيرة، رُصِدت هذه النسخة المتحورة في بلدان أوروبية عدة (بلجيكا وسويسرا واليونان وإيطاليا).

وأصبحت الهند مركز الوباء منذ أيام مع انتشار النسخة المتحورة "الهندية"، وهي البلد الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم بعد الصين، وباتت تسجل أرقاماً قياسية جديدة يومياً لناحية الإصابات.

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وسجّلت الهند الاثنين، 352991 إصابة جديدة في يوم واحد، في أعلى حصيلة إصابات في العالم، إضافةً إلى 2812 وفاة في أعلى حصيلة وطنية.

والهند هي رابع دولة أكثر تضرراً في العالم من حيث الوفيات، مع أكثر من 192 ألف وفاة. وتعمل محارق الجثث بأقصى سرعة في الأيام الأخيرة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد قالت الثلاثاء، إن الناس في الهند يهرعون إلى المستشفيات دون داع، مما يفاقم أزمة تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا بسبب التجمعات الكبيرة وظهور سلالات شديدة العدوى وانخفاض معدلات التطعيم.

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ولم يعد لدى المستشفيات في الهند ما يكفي من الأكسجين والأسرّة، وبدأت في الامتناع عن استقبال مرضى كوفيد-19 الناجم عن الفيروس.

وقال طارق ياسارفيتش، المتحدث باسم المنظمة، إنها تقدم التجهيزات والإمدادات اللازمة للهند، ومنها 4000 مولد أوكسجين لا يحتاج إلا لمصدر طاقة.

وأضاف أن أقل من 15% من مرضى كوفيد-19 هم الذين يحتاجون فعلياً لدخول المستشفى وأن نسبة أقل تحتاج الأوكسجين.

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وقال: "في الوقت الراهن، جزء من المشكلة أن الكثيرين يهرعون للمستشفيات (لأنهم لا يحصلون على المعلومات أو النصح) على الرغم من أن الرعاية الصحية في المنزل يمكن إدارتها بشكل آمن".

من جهته، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن بلاده سترسل "سلسلة كاملة من المساعدات" للهند لمواجهة فيروس كورونا ومن بينها إمدادات طبية لإنقاذ الحياة.

وقال إن الولايات المتحدة سترسل "قطعاً ميكانيكية" تحتاجها الهند لإنتاج لقاحات كوفيد محلياً. وأضاف أن الإدارة تناقش موعد إرسال الولايات المتحدة جرعات اللقاح للهند.