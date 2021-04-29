شكرا لقرائتكم خبر عن زى المسكن بالظبط.. تعرف على زيوت ومستحضرات طبيعية لتخفيف الألم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من أنواع الأدوية المسكنة والتى لا يستغنى عنها الكثيرون على الرغم من أن هذه الأدوية قد تزيد من خطر الإصابة بالتهابات المعدة، لذلك ينصح الأطباء بالتخفيف من تناول الأدوية المسكنة واستخدامها عند اللزوم فقط، وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فإن هناك بدائل طبيعية للأدوية المسكنة يمكن استخداما بدلا من الأدوية وهى:

1: زيت اللافندر

قد يساعد استنشاق زيت اللافندر الأساسى فى تخفيف الألم والقلق وللمساعدة على النوم، حيث وجدت دراسة أن استنشاق زيت اللافندر قد يخفف الألم المرتبط بالصداع النصفى مقارنةً بالدواء.

2: زيت النعناع

تشير بعض الأبحاث إلى أن نبات النعناع له تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات وتخفيف الآلام، وتشمل المركبات النشطة في زيت النعناع الكارفاكرول والمنثول والليمونين.

غالبًا ما يستخدم الناس زيت النعناع الأساسي المخفف كعلاج موضعي، ما يعني أنهم يقومون بفرك الزيت المخفف في المنطقة التي تشعر فيها بالألم .

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3: زيت الكافور

قد يساعد هذا العلاج العشبي من نبات الأوكالبتوس في تقليل الألم والتورم والالتهاب في الجسم.

4: القرنفل

يحتوى القرنفل على نسبة عالية من الخصائص والمواد التى تعمل على تخفيف الألم وعلاج الالتهابات، حيث إنه يحتوى على نشاط مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات والفطريات ومضاد للفيروسات.

5: الزنجبيل

يحتوى الزنجبيل على نسبة عالية من الفيتامينات والخصائص التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وتسكين الألم، كما أن له قدرة على تقليل الالتهابات وتخفيف ألم العضلات.

6: الينسون

يحتوى الينسون على مركبات وخصائص قد تقلل الالتهاب والتشنجات العضلية، وهو من المشروبات الدافئة التى تساعد على ارتخاء الأعصاب والتخلص من التوتر والقلق.