شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يحذر من معلومة خاطئة متداولة قد تصيب أصحابها بالفشل الكلوي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف استشاري طب القلب والشرايين الدكتور خالد النمر، حقيقة معلومة متداولة خاطئة.

وقال في تغريدة على حسابها بموقع”تويتر”، إن المعلومة الخاطئة تتمثل في قول البعض أن ضغطه بطبيعته عال ولا يستطيع أن يعيش بضغط منخفض.

وأضاف أن الصحيح هو أنه يجب معالجة ارتفاع الضغط المستمر فوق ١٣٠ على ٨٠ ، وعدم إهماله للوقاية من الجلطات والفشل الكلوي.