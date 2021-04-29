شكرا لقرائتكم خبر عن هل البطاطس المخبوزة صحية؟ تعرف على فوائدها لجسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتوى البطاطس على مجموعة متنوعة من المغذيات الدقيقة الضرورية لصحة جيدة، وتزن حبة بطاطس متوسطة الحجم مع قشرها نحو 173 جرامًا وتوفر العناصر الغذائية التالية :

السعرات الحرارية: 161

الكربوهيدرات: 37 جراما

الألياف: 3.8 جرام

البروتين: 4.3 جرام

الدهون: 0.2 جرام

فيتامين ب 6: 25% من القيمة اليومية (DV)

البوتاسيوم: 26% من القيمة اليومية

فيتامين ج: 27% من القيمة اليومية

الفولات: 12% من القيمة اليومية

المغنيسيوم: 12% من القيمة اليومية

ووفقا لما نشره موقع "هيلثى لاين" من حيث المغذيات الكبيرة، تعد البطاطس غذاء عالى الكربوهيدرات مع محتوى منخفض نسبيًا من البروتين ولا تحتوى على دهون تقريبًا.



تتكون الكربوهيدرات التى تحتويها فى الغالب من نوعين من النشويات: الأميلوبكتين، والذى يستطيع جسمك هضمه بسهولة نسبيًا، والأميلوز، وهو نشا غير قابل للهضم يوفر هذا النشا المقاوم العديد من الفوائد الصحية للبطاطس .

تحتوي البطاطس أيضًا على كمية جيدة من الألياف، معظمها في قشرتها، وبينما لا يعتبر الناس عادةً البطاطس غذاءً عالى البروتين، فإن محتواها من البروتين عالي الجودة، بفضل الأحماض الأمينية التي تحتوي عليها، بالنسبة لمحتواها من الفيتامينات والمعادن، وتعد البطاطس مصدرًا جيدًا للحديد والزنك، والذي يحتاجه جسمك لنقل الأكسجين ودعم المناعة.

وقد تؤثر طرق الطهي بشكل كبير على محتوى المغذيات الكبيرة للبطاطس، خاصة محتواها من الدهون، على سبيل المثال تحتوي حصة 100 جرام من البطاطس المقلية على 14 جرامًا من الدهون، وبالمقارنة فإن نفس حجم الحصة من البطاطس المخبوزة أو المسلوقة تحتوى على 0.1 جرام فقط من الدهون.

وتحتوى البطاطس المخبوزة أو المطهية فى الميكروويف على ضعف الكمية الموجودة فى البطاطس المسلوقة أو المقلية.

بعض الفوائد الصحية التي تقدمها البطاطس المخبوزة: تساعد فى السيطرة على الشهية

البطاطس غذاء مشبع للغاية، ما يساعد على التحكم فى شهيتك، ويساعد فى إنقاص الوزن، إذا كان هذا أحد أهدافك.

تحسين صحة القلب

أظهرت الدراسات التي أجريت على أنابيب الاختبار والحيوانات أن بروتين البطاطس ومحتوى النشا المقاوم قد يخفضان مستويات الكوليسترول في الدم، وهو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب.

تحسين صحة القناة الهضمية

يؤدى النشا المقاوم فى البطاطس المخبوزة إلى إنتاج أحماض الدهنية قصيرة السلسلة لها آثار مفيدة على صحة الأمعاء وأمراض الجهاز الهضمي.

خصائص محتملة لمكافحة السرطان

قد تعيق مضادات الأكسدة الموجودة في البطاطس المخبوزة نمو السرطان وتعزز موت الخلايا السرطانية .

يساعد في إدارة مستويات السكر في الدم

البطاطس مصدر غني للنشا المقاوم والبوتاسيوم.

السلبيات المحتملة

في حين أن البطاطس غذاء غني بالعناصر الغذائية مع العديد من الفوائد الصحية، إلا أنها تأتى أيضًا مع بعض الجوانب السلبية المحتملة.

قد تنتج مواد سامة عند طهيها فى درجات حرارة عالية

قد يؤدى خبز البطاطس أو طهيها في درجات حرارة عالية إلى إنتاج مادة الأكريلاميد، وهى مادة مادة كيميائية تتشكل عند طهي الأطعمة النشوية في درجات حرارة عالية، له تأثير سام على أجهزة الجسم المختلفة، وقد يؤدي التعرض طويل المدى إلى مشاكل في الإنجاب وتلف الأعصاب.

ويمكنك تقليل تكوين مادة الأكريلاميد في البطاطس المخبوزة عن طريق طهيها لفترات أقصر في درجات حرارة منخفضة أو الحصول على لون أصفر ذهبي عند خبزها أو قليها بدلاً من اللون البني.

ويوصى خبراء التغذية أيضًا بتخزين البطاطس في مكان مظلم وبارد بدلاً من الثلاجة، وذلك لأن تبريد البطاطس قد يزيد من إنتاج مادة الأكريلاميد عند طهيها.