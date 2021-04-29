شكرا لقرائتكم خبر عن 12 علامة للحمل المبكر بدون فحوصات وتحاليل.. التعرق الليلى والصداع أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من العلامات المبكرة للحمل، التى يمكنك من خلالها التأكد من حدوث الحمل دون إجراء فحوصات الحمل الشائعة، تختلف تلك العلامات بين النساء، فقد يظهر بعضها بدرجات مختلفة وفقا لطبيعة كل امرأة عن غيرها، وطبقا لتقرير نشر في موقع live scinece فهناك 12 علامة مبكرة تنبئك بحدوث الحمل:

1.انقطاع الدورة الشهرية من الضرورى تتبع الدورة الشهرية وملاحظة تأخرها عن مواعيدها فهى أبرز علامة على حدوث الحمل. 1.انقطاع الدورة الشهرية من الضرورى تتبع الدورة الشهرية وملاحظة تأخرها عن مواعيدها فهى أبرز علامة على حدوث الحمل.



2.الإعياء 2.الإعياء الإرهاق أمر شائع جدًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، والذى يكون ناتجا عن ارتفاع مستويات هرمون البروجسترون في بداية الحمل، حيث قالت جمعية الحمل الأمريكية إن النساء قد يلاحظن أنهن يشعرن بالخمول والنعاس أكثر من المعتاد في وقت مبكر بعد أسبوع من الحمل. 3. الانتفاخ 3. الانتفاخ تشعر المرأة بحالة من الانتفاخ والامتلاء بالبطن خلال الأسابيع الأولى من الحمل، نتيجة زيادة مستويات هرمون البروجسترون. 4.النزيف البسيط قد تعاني بعض النساء من نزيف مهبلي بسيط بعد أسبوعين من الحمل، أو بقع خفيفة من الدم الذى يتحول إلى اللون الوردي ثم إلى البني وقد يصحبه تقلصات خفيفة، والذى يعرف باسم نزيف الانغراس، ويحدث عندما تلتصق البويضة المخصبة بجدار الرحم. 4.النزيف البسيط قد تعاني بعض النساء من نزيف مهبلي بسيط بعد أسبوعين من الحمل، أو بقع خفيفة من الدم الذى يتحول إلى اللون الوردي ثم إلى البني وقد يصحبه تقلصات خفيفة، والذى يعرف باسم نزيف الانغراس، ويحدث عندما تلتصق البويضة المخصبة بجدار الرحم.





5. حنان الثديبعد ستة أسابيع من غياب الدورة الشهرية أو بعد أسبوعين من الحمل، قد تلاحظ المرأة وجود ألم بسيط بالثدى، والذى يكون ناتج عن زيادة مستويات هرموني البروجسترون والإستروجين، فضلاً عن زيادة تدفق الدم إلى هذه المنطقة، بالإضافة إلى ظهور لون داكن حول الثدى مثل الهالة وهو تأثير آخر لهرمونات الحمل المبكرة.







7. تغير المزاج 7. تغير المزاج خلال الأشهر الأولى من الحمل، تحدث كثيرا من التغيرات في مستويات الهرمون التى ينتج عنها تقلب المزاج والشعور بالضيق والاحباط أو البكاء. 8. كثرة التبول 8. كثرة التبول عند حدوث الحمل تحدث الكثير من التغييرات في التبول وحركات الأمعاء، ابتداءً من ستة أسابيع من الثلث الأول من الحمل وطوال فترة الحمل، قد تحتاج المرأة إلى التبول بشكل متكرر، لأن الكلى تعمل بجهد أكبر لتصفية السوائل الزائدة فى الجسم، مثل زيادة حجم الدم، مع مرور الأشهر ونمو الجنين وتطوره فى رحم المرأة، يمكن أن يضغط على مثانتها، ما يتسبب فى الحاجة إلى التبول أكثر من المعتاد.

6. غثيان الصباحالغثيان والتقيؤ يمكن أن يحدثان فى أى وقت من النهار أو الليل، في حين أن النساء الحوامل كن أكثر عرضة للتقيؤ في الصباح، خاصة خلال الأسبوعين السادس والثاني عشر من الحمل، وقد تبدأ بعض النساء في الشعور بالراحة بحلول الأسبوع 14.







10. الدوار أو الدوخة 10. الدوار أو الدوخة قد تشعر بعض النساء بالدوار أو الدوخة خلال الأشهر الأولى من الحمل، نتيجة انخفاض نسبة السكر في الدم أو الجفاف. 11.التعرق الليلىتظهر حالة الهبات الساخنة والتعرق الليلي في بداية الحمل، حيث تعانى أكثر من ثلث النساء الحوامل من الهبات الساخنة أو التعرق الليلي أثناء الحمل، نتيجة التغيرات في هرمون الاستروجين . 11.التعرق الليلىتظهر حالة الهبات الساخنة والتعرق الليلي في بداية الحمل، حيث تعانى أكثر من ثلث النساء الحوامل من الهبات الساخنة أو التعرق الليلي أثناء الحمل، نتيجة التغيرات في هرمون الاستروجين .

9. الصداعتعد الإصابة بالصداع عرض شائع خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.





12. ارتفاع حرارة الجسم

الحمل يؤدي إلى زيادة معدل الأيض، ما قد يجعل النساء يشعرن بالحرارة بشكل عام، خاصة عند النوم، وقد تلاحظ النساء اللاتي يتتبعن درجة حرارة أجسامهن وجود ارتفاع فى درجات حرارة الجسم في الأسابيع الأولى من الحمل.